Prise en main rapide du nouveau smartphone Huawei Nova 9

Alors que beaucoup attendait la présentation officielle pour l’Europe du nouveau flagship Huawei P50, c’est finalement un modèle de milieu de gamme que le constructeur chinois a présenté, le Nova 9. Pensé pour toucher un public plutôt jeune et aussi large que possible, ce téléphone portable met en avant son style et ses capacités photo et vidéo pour tenter ce pari sans oublier un écran incurvé 120 Hz et une possibilité de charge rapide. Nous avons pu l’essayer pendant un moment et voici nos premières impressions avant un test complet.

Disponible dans les prochains jours, mais faisant déjà l’objet d’une offre de précommande, le nouveau smartphone Huawei Nova 9 est un modèle de milieu de gamme. Proposé à un prix de 499 €, il est principalement destiné aux jeunes qui souhaitent avoir en main un téléphone qui ait du style et qui permettent de capter les plus beaux moments d’une vie tout en offrant des performances équilibrées.

Deux finitions et un profil très fin

La gamme Huawei Nova dispose d’un rang à part entière. Elle dispose de son propre logo, nouvellement créé, qui symbolise deux personnes assises ouvertes à la discussion. Pour séduire un public aussi large que possible, le constructeur a souhaité proposer des couleurs audacieuses. Ainsi, le Nova 9 est décliné en deux modèles.

Le premier est classique puisqu’en noir, très brillant et ne laissant aucune chance aux traces de doigts. Il peut presque servir de miroir tellement l’image se reflète dedans (voir photo ci-dessous).

Le deuxième est plus original puisqu’il profite d’une finition spéciale légèrement bleutée avec un revêtement très particulier, très doux au toucher et qui reflète toutes les sources de lumière posées sur son dos dans différents coloris, selon l’angle de vision.

Extrêmement fin, le Nova 9 ne fait que 7,77 mm d’épaisseur là où l’iPhone 13, par exemple,mesure 7,65 mm de profil. Il est aussi assez léger puisqu’il fait 179 grammes alors que la moyenne est plutôt à 190 grammes. En main, il donne une impression de légèreté et s’avère très agréable à manipuler, notamment grâce à sa finesse.

Son design et ses lignes font penser à un modèle plus haut de gamme notamment à cause du caractère incurvé de son écran. Il dispose des touches classiques que l’on peut attendre sur un tel appareil. Pas de prise audio jack ici, mais un unique connecteur USB-C pour recharger et synchroniser le mobile ou éventuellement brancher un casque audio via un adaptateur.

Le Nova 9 propose un son mono avec un seul haut-parleur situé en bas. L’appareil est déverrouillé grâce à la reconnaissance faciale, un schéma ou une empreinte digitale. Le lecteur est placé trop bas, pour nous puisqu’à peine à plus d’un centimètre du bas du mobile ce qui peut occasionner une petite gymnastique du pouce pour l’atteindre.

Le Nova 9 de dos fait la part belle aux objectifs photo

Au dos, le Nova 9 arbore un signe distinctif : le cerclage des capteurs photo qui sont ici répartis en deux pôles avec, d’une part le module principal, un 50 mégapixels que l’on peut voir sur le Huawei P40. Dans l’autre cercle, il y a un capteur de 8 mégapixels et deux autres de 2 mégapixels chacun.

Le bloc optique dépasse très légèrement du reste du dos. Le capteur principal utilise la technologie de filtre RYYB développée par Huawei ce qui lui permet de dire qu’il est capable de laisser entrer jusqu’à 40% de lumière en plus par rapport à un capteur classique RGB. En outre, on peut aussi compter sur une grande taille de capteur mesurant 1/1,56" alors que celui de l’iPhone 12 Prox Max fait 1/1,87".

En outre, on peut également compter sur un traitement d’images qui s’appuie sur la consultation de banques d’images d’objets afin d’optimiser le rendu, comme on peut le faire pour la reconnaissance des scènes à photographier et l’ajustement des paramètres correspondant à chaque situation.

Pour les photos en mode grand-angle, il arrive souvent que les bords soient déformés. Ici, Huawei a prévu un algorithme qui va automatiquement redresser les objets situés sur les extrémités devant être droits.

Pour les selfies, le Nova 9 dispose d’un capteur de 32 mégapixels ouvrant à F/2.0 capable de filmer avec une définition Ultra HD.

Pour la partie vidéo, on peut compter sur un système de stabilisation ainsi que sur la possibilité de filmer simultanément ce qui se passe devant et derrière le mobile grâce à la fonction Dual View. Pour le montage des vidéos, Huawei propose l’application Petal Clips. Celle-ci permet l’édition des séquences ainsi que l’ajout d’une musique de fond, d’effets, de titres et même des incrustations d’images pour créer une véritable vidéo montée directement depuis son smartphone sans avoir recours à un logiciel de montage sur PC, par exemple. C’est très pratique. L’utilisation est assez intuitive. Des modèles et des tutoriaux (en anglais) sont proposés pour partir d’un exemple et suivre les conseils sur les opérations à réaliser. Sur l’application Caméra, en mode vidéo, il est possible d’avoir une image très large, grand-angle et de zoomer (numériquement) de manière plutôt fluide.

Un très bel écran qui ne manque de rien

L’écran du Nova 9 utilise une dalle AMOLED 10 bits sur 6,57 pouces en diagonale avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 300 Hz. Il n’a rien à envier aux modèles les plus haut de gamme surtout qu’il est incurvé, comme eux et propose une excellente réactivité. Ses bords latéraux sont assez fins et les plus épais sont ceux du haut et du bas. Huawei a prévu la possibilité d’activer le mode confort des yeux ou le mode sombre depuis les paramètres. Un mode eBook est également possible. La définition peut être différente selon les usages ou réglée en mode automatique pour économiser de l’énergie. C’est pareil pour la fréquence de rafraîchissement qui peut être bloquée sur 60 ou 120 Hz ou sur un mode automatique. Pour plus de justesse dans l’affichage, notez la possibilité de jouer sur la température des couleurs bien que les réglages proposés par défaut soient tout à fait pertinents.

Pas de Google Mobile Services à l’intérieur, mais Petal Search à votre aide

Comme les autres smartphones de la marque, le Nova 9 ne peut pas utiliser les services de Google et se sert, à la place, des Huawei Mobile Services ainsi que de son interface Harmony OS avec une surcouche logicielle EMUI 12.0.1 au moment de notre prise en main.

Plusieurs applications sont préinstallées dans le mobile et lors de la configuration initiale, d’autres sont également poussées pour vous. Globalement, l’interface se présente assez similaire à celle d’Android classique sauf que l’installation des applications passe par la plateforme AppGallery. Elle concentre de plus en plus d’applications notamment locales, développées par les équipes en France, afin de tenter d’apporter un maximum de services pertinents. Toutefois, il faut reconnaître que toutes les applications préférées n’y sont pas. Dans ce cas, il faut passer par le moteur de recherche Petal Search pour tenter de localiser les fichiers d’installation, le cas échéant, de les télécharger et de les installer sur l’appareil.

Huawei déploie des efforts considérables pour mettre son store au plus proche des applications disponibles sur le Play Store de Google. Autre déconvenue pour ce Nova 9, c’est l’impossibilité de se connecter à Google Home ou de contrôler des objets connectés dans la maison. Les services Gmail, Photos ou Agenda, par exemple, peuvent passer par l’intermédiaire du navigateur Internet avec, pour chacun des raccourcis vers la page d’accueil du smartphone afin de s’y rendre presque comme s’il s’agissait d’une application classique.

Globalement, avec le Nova 9, il faut accepter une nouvelle expérience applicative avec une réussite dans de nombreux cas, mais aussi de la frustration dans d’autres lorsqu’on n’arrive pas à accéder à l’une de ses applications favorites ou aux services qu’on avait l’habitude d’utiliser sur d’autres smartphones ayant la possibilité d’utiliser les services Google.

Un Soc 4G, mais suffisant pour l’expérience requise

Animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G en version 4G, avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage, non extensible, le Nova 9 propose une expérience plutôt fluide et agréable pour les quelques moments que nous avons pu passer avec lui. Des tests plus poussés seront menés, mais les premières impressions sont plutôt bonnes, voire très bonnes.



Enfin, notez que le Nova 9 supporte la charge 67 watts sur sa batterie de 4300 mAh. Comptez sur un gain de 80% environ après 30 minutes de chargement avec le bloc d’alimentation livré.

Notre test complet du smartphone Huawei Nova 9 sera prochainement en ligne. Actuellement, le Nova 9 est proposé en précommande jusqu’au 1er novembre pour un prix de 499 €.