Prise en main rapide du nouveau smartphone realme GT Neo 2

La marque realme vient tout juste d'annoncer la disponibilité du nouveau smartphone GT Neo 2 disposant d'un processeur relativement puissant permettant d'offrir d'excellentes performances mais aussi d'autres composants plutôt musclés et la promesse d'une charge rapide, le tout pour un prix qui défie la concurrence puisqu'il est proposé à 470 €.

Le fabricant de smartphones realme qui conçoit et commercialise également des objets connectés est particulièrement prolixe en matière de sortie de téléphones portables et vient d'annoncer un appareil de milieu de gamme mais qui vient titiller le haut du panier notamment avec des composants choisis avec soin afin de promettre une expérience des plus fluides, d'excellentes performances et une polyvalence à toute épreuve.

Design du realme GT Neo 2, du classique

En matière de design, le smartphone realme GT Neo 2 est très classique. Il ressemble à la très grande majorité des téléphones mobiles actuellement disponibles sur le marché proposant des bords arrondis juste ce qu'il faut pour proposer une très bonne prise en main. Son châssis est en plastique ne montrant aucune antenne sur ses profils. Le dos revient bien sur les côtés comme pour mieux se fondre avec les tranches latérales. Le revêtement proposé sur le GT Neo 2 de realme est en plastique avec une très belle finition.

Le téléphone est décliné en noir, en vert ou en bleu et c'est cette dernière finition, prêtée par la marque, que nous avons pu essayer pendant un petit moment pour la rédaction de cet article. Celui-ci arbore de très beaux reflets lorsque la lumière vient se poser dessus allant jusqu’au jaune en passant par le vert.

L’emplacement des touches est aussi très classique avec tout de même une petite texture qui permet normalement de l'identifier par rapport à la touche de volume sauf qu’ici, celle-ci est installée en opposition, sur l'autre profil. Peu fin, le mobile fait 8,6 mm d'épaisseur ce qui le place dans la moyenne. Son poids est de 200 grammes, là aussi, comme la moyenne des smartphones. S’il y a bien un port USB-C, on peut regretter l’absence d'un connecteur audio jack pour brancher directement un casque.

Un très beau bloc optique installé au dos du realme GT Neo 2

Toujours au dos, remarquez le bloc optique qui est installé, comme la quasi-totalité des mobiles, dans le coin supérieur à gauche. Deux objectifs sont nettement plus imposants que les autres, dans le sens de la hauteur tandis que le troisième capteur est positionné en quinconce. Les deux flashes sont placés juste à côté des principaux objectifs.

Le dessin est agréable à regarder d'autant que les capteurs sont intégrés au sein d'une plaque qui est en fait un miroir. Rappelons que le GT Neo 2 embarque une configuration 64+8+2 mégapixels, identique à celle que l’on trouve sur le realme GT et sur sa déclinaison, le realme GT Master Edition. L'interface de l'application Appareil photo est très classique, semblable à celle que l'on trouve sur les autres appareils sous Android. Notez qu'il n'est malheureusement pas possible de personnaliser les modes de prises de vue qui sont disponibles obligeant à consulter le menu Plus pour voir les autres possibilités offertes par le mobile et plutôt intéressantes : Mode étoilé, vidéo dual-view, ralenti, time-lapse, film, Expert, Pano(ramique), scanner de texte, Ultra macro et rue. Pour les selfies, un capteur de 16 mégapixels est installé derrière un poinçon, dans le coin supérieur gauche de l’écran.

D’excellentes performances pour un smartphone Premium

Comme évoqué en introduction, le realme GT Neo 2 embarque une puce Qualcomm Snapdragon 870 compatible 5G et qui propose de très belles performances sur le papier. Dans les faits, après un rapide test de mesure de performances, nous avons effectivement pu constater que le mobile propose un très bon score. Son chipset est accompagné de 8 Go de mémoire vive (notre modèle de test) ou de 12 Go, selon la configuration choisie. Pour aller plus loin, comme les plus récents smartphones de la marque, il est possible d’utiliser la fonction RAM Extended.

Celle-ci vient puiser dans la mémoire de stockage pour en faire de la mémoire vive, normalement plus rapide en écriture et en lecture afin d’avoir une fluidité à toute épreuve. Ainsi, le menu À propos du téléphone permet d'accéder à cette option. Sur notre modèle de test embarquant 8 Go de mémoire vive, il est possible d'augmenter la capacité de 2, 3 ou 5 Go après un redémarrage. Avec la version équipée de 12 Go, il est possible d'ajouter 7 Go ce qui porte à 19 Go la capacité totale pour ce modèle. Lors de notre test complet, nous ne manquerons pas de revenir sur ce point pour voir si les performances sont réellement boostées ou si cela ne fait finalement que peu de différences.

Détail qui a son importance, realme a doté son GT Neo 2 d’un système de refroidissement s’appuyant sur de la pâte thermique contenant des particules de diamant. Celle-ci permet de limiter la surchauffe des composants pour tenter de maintenir le mobile à une température la plus basse possible. Le seul test de performances que nous avons pu réaliser pour le moment ne nous a pas permis de vérifier cela, le mobile étant tout à fait tempéré pendant cette phase n’étant certainement pas assez sollicité pour montrer ses réelles capacités de dissipation de la chaleur.

Une large connectivité pour répondre à toutes les situations de mobilité

Concernant la connectivité, le realme GT Neo 2 n’a rien à envier aux meilleurs puisqu’il est compatible Wi-Fi 6 et supporte la 5G. Il est également NFC pour le paiement sans contact. Sa batterie d’une capacité de 5000 mAh peut accepter la charge à 67 watts, le bloc d’alimentation étant livré avec le mobile. C'est une puissance appréciable dans le sens où elle permet de recharger l’appareil en une grosse demie-heure, en théorie, ce que nous ne manquerons pas de vérifier lors de notre test complet.

Notre test complet du smartphone realme GT Neo 2 est à venir prochainement. Actuellement, il est proposé en version 8+128 Go à un prix de 470 € tandis que la configuration 12+256 Go est disponible pour 550 €.