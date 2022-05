Test du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : de sérieux atouts qui devraient vous plaire

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G se positionne comme un modèle de milieu de gamme avec comme principaux atouts une batterie d’une grande capacité capable d’être rechargée rapidement, un large écran AMOLED 120 Hz, une connectivité complète et un capteur photo principal de 108 mégapixels. Il vient se frotter à des modèles comme le realme 9 Pro, le Motorola edge 20 Lite ou encore le cousin Poco X4 Pro avec lequel il partage sa fiche technique. Proposé à partir de 330 €, il veut bousculer le marché et nous avons souhaité voir s’il en était capable en le testant pendant un moment. En voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G :

Écran AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 695

6 ou 8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 5000 mAh compatible charge 67 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 13

Design du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Le design du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est identique ou presque à celui du Poco X4 Pro. Son châssis est similaire. Seul l'îlot des capteurs photo est différent puisque sur le modèle Poco, il semble s’étirer sur toute la largeur de l’appareil alors qu’il reste confiné dans le coin supérieur à gauche sur le Redmi Note 11 Pro 5G. Les deux smartphones ont des dos totalement plats. Ici, c’est un revêtement en verre dont profite le mobile. Des traces de doigts sont présentes sur notre modèle de test.

Le bloc d’optiques du Xiaomi a deux niveaux. Le premier contient les capteurs secondaires et le flash alors que le second niveau, plus épais, intègre le capteur photo principal. Comme le Poco X4 Pro, le Redmi Note 11 Pro 5G propose des profils très plats, un peu à la manière de ceux des iPhone 13. La prise en main n’en est pas moins désagréable. Le mobile est décliné en gris foncé (presque noir), en bleu ou en blanc. Il accuse un poids de 202 grammes sur la balance, ce qui est supérieur à la moyenne des smartphones. En poche, on ne l’oublie pas vraiment. À titre de comparaison, le Poco X4 Pro fait 205 grammes, le Motorola edge 20 Lite fait 185 grammes alors que le realme 9 Pro fait 195 grammes. Il a exactement les mêmes dimensions que le Poco X4 Pro soit une hauteur de 164,2 mm, une largeur de 76,1 mm et une épaisseur de 8,12 mm. Les concurrents sont moins larges et plus épais. Le Redmi Note 11 Pro 5G dispose d’une certification IP53 ce qui le rend résistant aux éclaboussures, mais pas plus. C’est pareil chez la concurrence.

Si on fait le tour de l’appareil, on remarque que les boutons de mise en veille et de gestion du volume sont installés sur le même profil, le droit. Le premier sert également de lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est assez réactif pour qu’on ne s’en soucie pas lors de son usage. Sa reconnaissance a été sans faille lors de nos nombreux essais pour le déverrouiller avec d’autres doigts que ceux enregistrés.

Comme tous les smartphones de la marque, le Redmi Note 11 Pro 5G ne déroge pas à la règle et propose un émetteur infrarouge sur le profil supérieur pour en faire une télécommande universelle avec l’application qui va bien, déjà préinstallée dans le système. Il y a également un haut-parleur et un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Notez aussi la présence d’un microphone, exactement comme sur le Poco X4 Pro. Sur la tranche inférieure, il y a le tiroir à cartes SIM et mémoire, le port USB-C, un microphone et le deuxième haut-parleur. Il est possible d’utiliser deux cartes SIM simultanément ou une carte SIM et une carte mémoire au format micro SD. Le compartiment est protégé contre l’eau et, globalement, le mobile est résistant aux éclaboussures, mais pas plus. On apprécie toujours de pouvoir étendre la capacité de stockage interne. Le son délivré par le smartphone est stéréo et plutôt équilibré grâce à deux haut-parleurs placés de part et d’autre de l’écran. Le rendu audio est correct. Le son ne manque pas vraiment de puissance générale et on peut s’en contenter pour quelques minutes de vidéos, d’une série, par exemple.

Comme ses concurrents, le Redmi Note 11 Pro 5G est compatible avec les réseaux de télécommunication 5G et il dispose également d’un module NFC pour le paiement sans contact et l’appairage instantané avec d’autres appareils compatibles. Il est Wi-Fi 5 (802.11 ac) et Bluetooth.

Un air de déjà vu pour la surface d’affichage

L’écran du Redmi Note 11 Pro 5G est grand. Il fait 6,67 pouces contre 6,6 pouces pour le realme 9 Pro (avec une dalle LCD) et 6,7 pouces pour le Motorola edge 20 Lite. Il utilise une dalle AMOLED et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Poco X4 Pro et le realme 9 Pro (pour la fréquence) alors que l’écran du Motorola est rafraîchi à 90 Hz, donc légèrement moins fluide. Notez qu’il est possible de passer de 60 à 120 Hz ou inversement pour, par exemple, dans ce dernier cas, économiser de la batterie. La fréquence n’est pas dynamique, ne sachant pas s’adapter automatiquement à l’application.

Le taux d’échantillonnage tactile est de 360 Hz ce qui est pratique et permet d’avoir une très bonne réactivité dans les jeux vidéo. La définition est classique : 1080x2400 pixels permettant d’offrir une bonne lisibilité. Bien entendu, l’écran occupe une très grande place en façade avec des bords latéraux très fins, bien plus que celui du haut et encore plus que le « menton ». La luminosité offerte par l’écran du Redmi Note 11 Pro 5G est suffisante pour un usage en extérieur, en plein soleil. Un mode lecture est proposé dans les paramètres, comme la possibilité d’activer le mode sombre. Plusieurs schémas de couleur sont proposés : intense, saturé, standard, avec la possibilité de jouer sur la température des couleurs pour une teinte plus chaude ou plus froide. Les réglages par défaut sont satisfaisants ce qui fait qu’un utilisateur qui n’y connait rien profite, à l’ouverture, d’un bon niveau d’affichage sans avoir à changer les paramètres. Il faut juste penser à passer en 120 Hz pour profiter de défilements vraiment fluides, le mobile étant réglé sur 60 Hz par défaut. L’écran est percé au niveau de sa partie haute, au centre pour laisser de la place au capteur photo frontal.

Une interface avec quelques publicités çà et là

Le Redmi Note 11 Pro 5G est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 13.0.6 au moment de notre test. La mise à jour de sécurité datait du 1er mars 2022, ce qui est plutôt d’actualité (test réalisé début mai 2022). Sans surprise, on retrouve la même interface que celle proposée sur le Poco X4 Pro. Il suffit de balayer depuis le haut de l’écran, du côté gauche du poinçon du capteur photo frontal pour d’accéder aux notifications tandis qu’un balayage du côté droit déroule les principaux raccourcis des fonctions et la possibilité de gérer le niveau de luminosité.

Le gestionnaire multitâches offre non seulement la possibilité de retrouver des applications ouvertes précédemment, mais également d’accéder à des fonctionnalités telles que le nettoyage, l’analyse de sécurité, le nettoyage en profondeur. Les applications sont ici présentées en mode vertical et non horizontal comme c’est le cas sur les autres mobiles sous Android et iOS. L’interface reste personnalisable avec plusieurs thèmes et des fonds d’écran disponibles. La mise en page peut également suivre différents schémas. Les options de bien-être numérique et de contrôle parental sont présentes comme les fonctions spéciales à l’image de la barre latérale se déployant pour permettre d’accéder à des applications préférées ou à certaines options, les fenêtres flottantes et le second espace qui sert à mettre à l’abri des regards certaines applications. Nous avons trouvé l’interface plutôt fluide même si nous devons reconnaître qu’un nombre limité d’applications étaient installées dessus. Comme le Poco X4 Pro, le Redmi Note 11 Pro 5G est livré avec les applications préinstallées : AliExpress, Amazon Music, Boutique Amazon, Facebook, Joom, Kaspersky Internet Security, LinkedIn, Lords Mobile, Mi Vidéo, Netflix, PUBG Mobile, Radio FM, ShareMe, Spotify, Télécommande, TikTok et WPS Office. Comme sur les autres mobiles de la marque et les mobiles Poco, des publicités apparaissent régulièrement, à la suite de l’installation d’une application, par exemple, juste avant son lancement ou à d’autres occasions. C’est assez agaçant à la longue. On peut toutefois s’en passer en plongeant dans les paramètres de confidentialité de l’appareil.

Des performances correctes

Comme le Poco X4 Pro et le realme 9 Pro, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il est possible de puiser 3 Go de RAM supplémentaires dans la mémoire de stockage, si nécessaire. Pour cela, il faut aller dans les paramètres supplémentaires et dans la rubrique Extension de mémoire. La fonction est activée par défaut. Le processeur offre des performances équivalentes à celles proposées par le Dimensity 720 intégré au sein du Motorola edge20 Lite mais fait moins bien que le Snapdragon 778G du realme GT Master Edition, par exemple. Toutefois, à l’usage, une fois encore avec peu d’applications installées, le mobile s’est avéré relativement fluide et proposant une expérience assez agréable au quotidien. Il est parfois nécessaire d’accepter de patienter quelques micro secondes pour afficher certains menus ou lancer des applications gourmandes en ressources, mais finalement, l’ensemble se montre satisfaisant. Par contre, n’imaginez pas pouvoir jouer à des jeux exigeants avec un maximum de détails, l’appareil se contentant d’un niveau moyen dans ce domaine.

Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid) avec la version prêtée par la marque pour réaliser les tests, disposant de 8 Go de mémoire. Même soumis à rude épreuve et pendant un petit moment, à l’image du Poco X4 Pro, le Redmi Note 11 Pro 5G est resté parfaitement tempéré ce qui est toujours une bonne chose.

Une configuration de capteurs photo partagée avec d’autres mobiles du marché

Pour le côté multimédia, le Redmi Note 11 Pro 5G devrait être capable de lire des contenus des plateformes de streaming avec une qualité HD, mais nous n’avons pas pu le vérifier étant donné que le modèle prêté par la marque pour réaliser le test nous a tout simplement interdit d’utiliser l’application Netflix… Selon Xiaomi, les modèles commercialisés en boutique ne présentent pas ce problème.

Pour la partie photo, le Redmi Note 11 Pro 5G utilise donc un capteur principal de 108 mégapixels ouvrant à f/1.9, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à f/2.2 et un objectif macro de 2 mégapixels ouvrant à f/2.4. Le module principal utilise la technologie du Pixel Binning pour combiner plusieurs pixels afin de proposer des clichés aussi lumineux que possible. La configuration est strictement la même sur le Poco X4 Pro mais aussi sur le Motorola edge 20 Lite. Les photos obtenues avec le Redmi Note 11 Pro 5G sont très satisfaisantes surtout lorsqu’il y a assez de lumière dans la scène depuis le capteur principal. En faible luminosité, il y a pas mal de grain, mais le tout reste maîtrisé. Les clichés réalisés avec le module grand-angle proposent des verts trop poussés qui ne font pas très naturels. Les ciels ont du mal à être produits comme dans la réalité, souvent surexposés. La colorimétrie est satisfaisante.

L’application propose une interface classique avec les principales options en haut de l’écran, les niveaux de zooms (numériques) immédiatement disponibles, les différents modes de prises de vue et le bouton déclencheur encadré par l’aperçu de la dernière photo prise et le bouton virtuel pour passer au capteur frontal. Les modes disponibles sont : Pro, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Ce dernier menu donne accès aux autres modes : Nuit, 108M, vidéo courte, panorama, documents, ralenti, accéléré, exposition longue, dual vidéo. Il est possible de les ajouter aux autres modes immédiatement disponibles afin d’y poser les modes les plus souvent utilisés, exactement comme sur le Poco X4 Pro.

Autonomie satisfaisante et une charge rapide

Comme son cousin le Poco X4 Pro, le Redmi Note 11 Pro 5G dispose d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Avec le bloc d’alimentation et le câble USB fournis, nous avons pu gagner 45% après 15 minutes de charge. Pas question ici de charge sans fil ou inversée puisque ces fonctionnalités restent des caractéristiques des modèles les plus haut de gamme. En termes d’autonomie, nous avons pu utiliser le mobile pendant une journée et demie ce qui est plutôt satisfaisant.

Notre avis sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Si le Redmi Note 11 Pro 5G fait mieux que ses prédécesseurs, il fait jeu égal avec son cousin et concurrent Poco X4 Pro avec lequel il partage la totalité de la fiche technique, mais pour un prix légèrement inférieur. La principale différence étant le design du dos avec un bloc optique calé dans un coin pour le mobile Xiaomi et qui a une plaque très large sur le Poco X4 Pro. On apprécie son bel écran, sa prise en main, son interface personnalisable avec ses fonctions intéressantes, l’efficacité de son capteur photo principal et la charge rapide permise ici.