iPhone 13 mini vs Samsung Galaxy S20 FE : lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone, mais vous hésitez entre l’iPhone 13 mini et le Samsung Galaxy S20 FE ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider à faire votre choix, selon vos besoins.

L’iPhone 13 mini profite d’un design assez particulier et remarquable. Il est décliné en noir, ros, bleu, noir, blanc ou rouge alors que le Galaxy S20 FE arbore un dessin plus conventionnel proposé en bleu foncé, rouge, lavande ou blanc. Des deux, c’est le Samsung le plus encombrant notamment à cause de son poids de 190 grammes contre 141 grammes pour le mobile d’Apple, mais également de ses dimensions de 159,9x74,5 mm contre 131,5x64,2 mm. C’est l’iPhone 13 mini qui est le plus fin avec seulement 7,65 mm d’épaisseur.

Pas du tout la même taille d’écran ni la même impression de fluidité

Les deux smartphones profitent d’un écran AMOLED de 6,5 pouces pour le Samsung et de 5,4 pouces pour le mobile américain, mais avec quasiment la même définition. L’écran du Galaxy S20 FE bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors qu’elle plafonne à 60 Hz sur l’iPhone 13 mini, mais qui a la particularité d’être compatible Dolby Vision. Il y a une encoche sur ce dernier tandis que le Samsung a un poinçon en haut à gauche sur l’écran. Les deux smartphones supportent le Wi-Fi 6 et seul l’iPhone 13 mini est compatible 5G. Tous les deux sont certifiés IP68 ce qui les rend étanches à l’eau et à la poussière.

Un iPhone 13 mini plus puissant qu’un Samsung Galaxy S20 FE

Pour la partie technique, l’iPhone 13 mini embarque un Soc Apple A15 Bionic plus puissant que l’Exynos 990 du Galaxy S20 FE et on peut compter sur des capacités en RAM de 4 Go pour l’Apple et 6 ou 8 Go pour le Samsung avec un espace de stockage d’un minimum de 128 Go. La batterie du Samsung a une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 18 watts ce qui est aussi accepté par l’iPhone 13 mini pour recharger sa batterie de 2406 mAh.

Enfin, pour la partie photo, le Galaxy S20 FE est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels avec un autre objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle alors que l’iPhone 13 mini a aussi deux capteurs de 12 mégapixels dont une stabilisation optique pour limiter les bougés et un capteur de 12 mégapixels aussi pour les selfies là où le Samsung propose un objectif de 32 mégapixels.

Selon DxOMark, le Samsung Galaxy S20 FE a obtenu un score de 115 alors que l’iPhone 13 mini a décroché un score de 130 ce qui signifie que ce dernier produit de plus belles photos.