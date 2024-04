Le top 3 des Smartphones 5G Samsung à moins de 300€ : Galaxy A34 5G, Galaxy A25 5G et Galaxy A54

En termes de design, les Samsung Galaxy A25, Galaxy A54, et Galaxy A34 arborent tous un style minimaliste avec des capteurs photo disposés de manière épurée, donnant l'impression d'être simplement posés sur la coque sans fioritures. Les Galaxy A54 et A34 présentent des profils légèrement arrondis tandis que le A25 opte pour un design plus classique avec des bords plus plats. La palette de couleurs varie légèrement entre les modèles : le A25 est disponible en bleu nuit, bleu et lime (jaune), tandis que les A54 et A34 offrent des options argentée, graphite, lavande, en plus du lime. Le cadre en plastique commun à ces modèles renforce leur uniformité visuelle tout en maintenant un aspect premium.

Les dimensions des smartphones montrent des très légères variations. Ainsi, le Galaxy A25 mesure 161 mm en hauteur, 76,9 mm en largeur et 8,3 mm en épaisseur pour un poids de 197 grammes. Le Galaxy A54 est légèrement plus compact avec 158,2 mm en hauteur et 76,7 mm en largeur mais presque identique en épaisseur à 8,2 mm, pesant 202 grammes, ce qui en fait le plus lourd des trois. Le Galaxy A34, quant à lui, est le plus grand avec 161,3 mm de hauteur et 78,1 mm de largeur, tout en partageant l'épaisseur de 8,2 mm du A54 et pesant 199 grammes.

Widget Bemove Multi-marques : n° 160 | Samsung Galaxy A34 5G

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Galaxy A25, équipé du processeur Samsung Exynos 1280, offre 6 Go de RAM et des options de stockage de 128 ou 256 Go, extensible via microSD. Le Galaxy A54, plus avancé, utilise le processeur Samsung Exynos 1380, avec 8 Go de RAM et la même capacité de stockage extensible. Le Galaxy A34, quant à lui, est propulsé par le MediaTek Dimensity 1080, disponible en 6 ou 8 Go de RAM avec les mêmes options de stockage. En termes de puissance brute, le Galaxy A54 se distingue comme le plus performant du trio, suivi du A34 et du A25.

Widget Bemove Multi-marques : n° 174 | Samsung Galaxy A54 5G

Côté écran, les trois modèles disposent de dalles AMOLED. Le A25 a un écran de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels, tandis que le A54 et le A34 offrent des écrans de 6,4 et 6,6 pouces respectivement, tous deux avec une définition de 1080x2400 pixels. Tous supportent HDR10+ et possèdent une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Bien que très similaires, le Galaxy A34 se distingue par sa taille légèrement supérieure, ce qui peut être un atout pour ceux qui privilégient une expérience visuelle plus immersive.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Galaxy A25 propose un trio de capteurs avec un principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un objectif macro de 2 mégapixels, complété par un selfie de 13 mégapixels. Le A54 améliore l'offre avec un capteur principal similaire, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur à macro de 5 mégapixels, et un impressionnant selfie de 32 mégapixels pour un maximum de détails. Le A34 aligne un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif pour les prises de vue en mode macro de 5 mégapixels, avec un selfie de 13 mégapixels. Pour les amateurs de photographie, le A54 se positionne donc en tête, grâce à ses capteurs supérieurs et son selfie avancé.

Widget Bemove Multi-marques : n° 186 | Samsung Galaxy A25 5G

Chaque modèle est équipé d'une batterie de 5000 mAh, promettant une durée de vie similaire en utilisation normale. La puissance de charge supportée est de 25 watts pour tous, mais aucun ne propose de charge sans fil ni de charge inversée, se concentrant sur une charge rapide efficace.

Enfin, en matière de connectivité, tous les modèles supportent la 5G et le Bluetooth 5.3. Le Wi-Fi varie légèrement avec le Wi-Fi 5 pour les A25 et A34, et le Wi-Fi 6 pour le A54, offrant une meilleure performance sur les réseaux. Seul le A54 dispose de l'eSIM. La résistance à l'eau est également un avantage pour les A54 et A34, tous deux certifiés IP67, tandis que le A25 n'offre pas cette caractéristique. En ce qui concerne le lecteur d'empreintes, le A54 et le A34 disposent d'un capteur sous l'écran, plus moderne que celui sur le profil du A25.