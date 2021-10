Forfait mobile : Dernière chance pour les énormes promotions BIG RED signé RED BY SFR

Dernière chance pour profiter des forfaits BIG RED en promotion chez RED by SFR ! Vous pouvez faire le plein de data dès 10€ par mois en craquant pour l'une des offres promotionnelles signées BIG RED avant ce soir minuit ! Nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR : le BIG RED encore valable jusqu'à ce soir

RED by SFR avait lancé le 20 octobre dernier son opération BIG RED permettant de bénéficier de 3 forfaits mobiles avec au choix 80Go, 100Go et 200Go d'Internet à prix préférentiel, et ce, sans condition de durée ! Les offres du BIG RED sont sans engagement, vous pourrez alors résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Ainsi, la promotion BIG RED est encore valable jusqu'à ce soir, 23h59, et chaque forfait sera disponible pour toute souscription, exclusivement en ligne. L'opérateur vous rappelle également que les avantages prévus par votre forfait lors de vos séjours dans l'Union européenne et les DOM doivent être utilisés avec parcimonie !

Les forfaits du BIG RED

Concernant les offres du BIG RED, vous avez le choix parmi trois forfaits sans engagement, dont deux bénéficient d'une grosse réduction mensuelle valable sans condition de durée !

Dans tous les cas, vous pourrez communiquer sans vous limiter, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Notez que depuis la Métropole, vous aurez la possibilité d'utiliser également l'illimité pour appeler vers les numéros des DOM, excepté Mayotte.

Voici les trois forfaits proposés par l'opération BIG RED :

10€/mois* : 80Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 12€/mois : 100Go en France, 8Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 200Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

* tarif initial mensuel à respectivement 17€ et 25€ !