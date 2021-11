PROMOS : 4 forfaits illimités avec 10Go à partir de 4.99€ chez RED, B&You, Prixtel et Syma

Vous êtes à la recherche d'un forfait à prix mini ? Ça tombe bien, les offres promotionnelles des opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom, Syma Mobile et Prixtel sont encore disponibles jusqu'à demain, 23h59 ! Forfaits 10Go dès 4,90€ et sans engagement, nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR : le forfait RED 10Go à 10€

RED by SFR vous permet de saisir son forfait à prix préférentiel sans condition de durée jusqu'à demain soir, 23h59 !

À 10€ par mois, vous pourrez alors apprécier 10Go d'internet en France et 6Go lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne et des DOM. Depuis ces dernières destinations comme depuis la France métropolitaine, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité ! Plus précisément depuis la Métropole, l'opérateur vous permet d'appeler à votre guise également vers les numéros des DOM, excepté Mayotte.

Bouygues Telecom : l'offre B&You 10Go à 9,99€

Également valable jusqu'à demain soir, l'offre mobile de Bouygues Telecom vous propose de profiter de 10Go d'internet en France pour la somme de 9,99€ par mois, et ce, même après la première annéed'abonnement !

Ce forfait pas cher de B&You vous fournit 6Go afin que vous restiez connecté même lorsque vous vous déplacez à travers les pays européens et les DOM. Notez que l'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale. Par ailleurs, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez où que vous soyez en Europe, de même que vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS de manière illimitée également en direction de l'ensemble des DOM.

Syma Mobile : 3€/mois de réduction sur le forfait le cinq

Chez Syma Mobile, son forfait le cinq bénéficie d'une réduction mensuelle de 3€ la première annéesuivant la souscription ! Ainsi, pour bénéficier de 10Go en France, il vous faudra vous acquitter de 4,90€ par mois pendant une année avant de retrouver le tarif mensuel initial, soit 7,90€.

En plus des 36€ d'économie, l'opérateur prévoit 3Go pour assurer votre connexion depuis l'Europe, plus exactement depuis les pays de l'Union européenne, mais également depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Quelle que soit votre position depuis ces différentes zones, y compris en Métropole et dans les DOM, vous pourrez communiquer sans compter. Notez que vos communications depuis la Métropole vers les DOM sont incluses dans votre forfait.

Prixtel : 5€/mois de réduction sur le forfait Le petit

Du côté de l'opérateur Prixtel, son forfait Le petit - neutre en CO2 - bénéficie lui aussi d'une réduction la première année d'abonnement vous permettant d'économiser jusqu'à 60€ ! En effet, pour profiter d'une réduction de 5€ par mois sur l'ensemble de ses paliers data (de 10Go à 30Go), il vous faudra prendre votre décision avant demain soir minuit !

Ainsi, si vous souhaitez disposer de 10Go (premier palier data), vous devrez verser la somme de 4,99€ par mois - pendant un an puis 9,99€. Quelle que soit votre consommation data en Métropole, vous aurez à disposition 10Go afin de vous connecter depuis l'UE et les DOM, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale. En termes de communication, vous bénéficierez de l'illimité aussi bien en France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM).