Forfait mobile : voici les meilleures promos disponibles sur le réseau Orange !

Le forfait à prix mini avec 40Go et la carte SIM offerte

Chez Lebara, vous pouvez profiter en ce moment d'un forfait à prix mini et sans engagement réservé aux nouvelles souscriptions. Il s'agit du forfait 40Go à seulement 5,99€ tous les 30 jours. Ainsi, vous pourrez apprécier les 40Go fournis pour surfer sur le net en France métropolitaine, dont 5Go utilisables depuis les zones UE/DOM. De plus, l'illimité vous est proposé pour les appels et les SMS échangés en France métropolitaine.

Intéressé par cette offre mobile ? Bénéficiez de deux avantages supplémentaires :

1Go offert le premier mois d'abonnement

le premier mois d'abonnement carte SIM gratuite

Le forfait unique de YouPrice avec 30Go

Chez YouPrice, connu pour ses forfaits ajustables et disponibles sur les réseaux Orange et SFR, avait lancé pour l'arrivée du printemps une offre unique sur le réseau Orange, réservée aux nouveaux clients. Cette offre promotionnelle est toujours valable, mais seulement jusqu'à lundi prochain !

Le forfait Le Spring vous permet de disposer de 30Go en France métropolitaine au prix doux de 6,99€ par mois. Pour assurer votre itinérance, vous bénéficierez de 8Go lors de vos séjours en Europe (UE/DOM)dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale. Depuis l'ensemble des destinations précitées, vous pourrez communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité prévu par cet abonnement mobile.

Enfin, la carte SIM est à seulement 1€ !

Le forfait illimité avec un max de data

De son côté, Sosh met en avant une offre mobile avec 80Go de data en France métropolitaine à 10,99€ par mois. Avec ce forfait illimité, vous pourrez rester connecté lorsque vous voyagez à travers les pays de l'UE et les DOM grâce aux 20Go dédiés à cet usage. Aussi, vous pourrez appeler et envoyer vos messages en toute sérénité partout depuis l'Union européenne. Bonne nouvelle si vous avez des proches résidant dans les DOM, car l'illimité est également de mise pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM !

Ce forfait en promo est valable pour toute nouvelle souscription.