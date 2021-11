Black Friday : les meilleures promotions pour un iPhone d’Apple pas cher !

A quelques jours du Back Friday 2021, les iPhone d’Apple sont déjà en promotion. La marque qui bénéficie très peu de baisse de prix habituellement est à l’honneur en ce moment chez certaines enseignes comme RED by SFR, Fnac ou encore Boulanger. Que vous ayez envie du tout dernier iPhone 13, d’un iPhone 12 ou encore d’un iPhone SE, nous vous avons trouvé les meilleurs bons plans du moment !

Les iPhone 13 et iPhone 13 mini sont en promotion avant le Black Friday

Même si le Black Friday 2021 ne doit officiellement commencer que ce vendredi 26 novembre 2021, de nombreuses enseignes ont malgré tout déjà lancé leurs promotions sur les smartphones. Bonne nouvelle car même les iPhone d’Apple profitent de cette semaine incroyable pour voir leur prix chuter ! Envie d’un iPhone 13 ou d’un iPhone 13 mini ? C’est chez RED by SFR qu’il faut tout de suite vous rendre. En effet, les deux nouveaux modèles d’Apple profitent d’une remise immédiate de -40€. Il est donc possible d’acheter l’iPhone 13 à 859€ au lieu de 899€ et l’iPhone 13 mini à 759€ au lieu de 799€.

Ne ratez pas cette belle affaire ! Pas de besoin de souscrire à un forfait RED ou d’être déjà client de l’opérateur pour bénéficier de la remise immédiate sur les iPhone 13.

L’iPhone 12 mini profite d’une remise immédiate de 90€

Le prédécesseur de l’iPhone 13 mini, à savoir l’iPhone 12 mini reste toujours dans la course et offre toujours de belles performances. Sa fiche technique fait toujours rêver alors si vous n’avez pas le budget pour un iPhone 13 mini, l’iPhone 12 mini reste une très bonne alternative. Ce smartphone d’Apple très compact est en promotion chez Fnac sans même attendre le Black Friday. Ainsi, avec une remise immédiate de 90€, son prix chute drastiquement de 689€ à 599€ seulement !

Cette très belle affaire ne sera certainement plus disponible le jour du Black Friday ! Il s’agit d’une version avec une mémoire interne de 64 Go. Il est proposé couleur rouge.

L’iPhone SE d’Apple est disponible à 429€ grâce à une promotion de -12%

Envie d’un iPhone mais pas le budget pour vous offrir le tout dernier iPhone 13 ? Ce n’est pas un problème car l’excellent iPhone SE est en promotion avant même le Black Friday. Il est deux fois moins cher que l’iPhone 13 tout en offrant la qualité et la performance des smartphones Apple. Grâce à une réduction de -12%, l’iPhone SE voit son prix chuter de 489€ à 429€ seulement ! Economisez 60€ en achetant dès maintenant votre iPhone chez Boulanger.

Il s’agit de la version avec un espace de stockage de 64 Go. Il est neuf et de couleur noire.

Envie d'un autre modèle d'iPhone ? Envie d'un smartphone Samsung, Xiaomi, Oppo ou encore OnePlus ? Ils sont aussi en promotion dans vos enseignes préférées !