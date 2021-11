Black Friday : le prix du OnePlus 9 Pro chute de 355€ avant l’arrivée du OnePlus 10 Pro

Avec cette semaine spéciale Black Friday, les promotions concernant les smartphones continuent ! Les smartphones premium comme le OnePlus 9 Pro n’échappent pas aux chutes de prix. En attendant l’arrivée de la série OnePlus 10, qui devrait être présentée en 2022, le OnePlus 9 Pro voit son prix dégringoler de -355€. Ne passez pas à côté de cette promotion incroyable !

Incroyable, pendant le Black Friday le OnePlus 9 Pro profite d’une remise de -355€

Même si la date officielle du Black Friday est le 26 novembre 2021, on peut depuis quelques jours déjà profiter de promotions incroyables sur les smartphones Apple, Samsung, Xiaomi mais également sur les smartphones OnePlus. Le dernier modèle haut de gamme de la marque est à prix défiant toute concurrence sur le site de Rakuten aujourd’hui. Avec une remise immédiate de 355€, nous n’avons jamais vu son prix aussi bas ! Avec une réduction de -34% et le code promo WARMUP, son prix est passé de 999€ à 643.99€ seulement. Ce code promo exclusif, vous permet de bénéficier de 10€ de remise supplémentaire. Même si son successeur le OnePlus 10 Pro est en cours de préparation par le constructeur et sera certainement disponible en 2022, le OnePlus 9 Pro offre une fiche technique remarquable.

En plus de bénéficier de cette remise incroyable, on rejoignant le Club R de Rakuten, vous gagnerez 32.70€ sur votre cagnotte. Somme que vous pourrez dépenser sur votre prochain achat. C’est l’occasion idéale pour s’offrir une coque, un étui de protection ou encore un verre trempé pour 0€.

OnePlus 9 Pro : un smartphone premium en promotion à moins de 650€

Nous avons eu l’occasion de tester le OnePlus 9 Pro, on vous a ainsi délivré tous les secrets de sa fiche technique et de ses performances. Il s’agit d’une version encore plus aboutie que celle proposée avec la série OnePlus 8. Son design et ses finitions nous ont séduits.

Le OnePlus 9 Pro est équipé d’un écran Amoled de 6.7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu’à 120 Hz. Il embarque un processeur très puissant car il est équipé d’une puce Snapdragon 888 épaulée par 12 Go de mémoire vive ainsi que d’un espace de stockage non extensible de 256 Go.

Son appareil photo est équipé de 4 capteurs de 48+50+8+2 Mpx ainsi que d’un capteur frontal de 16 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge à 65 W ainsi que la charge sans fil à 50 W et la charge inversée à 5 W.