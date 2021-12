Xiaomi Poco X3 Pro : ce Smartphone est offert avec le forfait RED 100Go en promotion

Si vous n'aviez pas encore regardé de plus près l'opération RED DEAL, il n'est pas trop tard... En effet, celle-ci est toujours disponible chez RED by SFR, et ce, jusqu'à ce lundi 13 décembre - 23h59 ! Le Xiamo POCO X3 Pro est offert avec le forfait 100Go à 15€ par mois, on vous présente tout en détail dans cet article !

L'opération RED DEAL : le Xiamo POCO X3 Pro offert

C'est Noël avant l'heure chez RED by SFR ! En effet, il permet aux intéressés de profiter de son offre RED DEAL " Xiamo Poco X3 Pro offert + forfait 100Go" jusqu'à ce lundi 13 décembre inclus ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe, il vous suffit de souscrire au forfait 100Go pour acquérir gratuitement le Xiamo Poco X3 Pro, d'une valeur de 249€ et de coloris noir !

Doté d'un écran de 6,67 pouces, le Xiaomi Poco X3 Pro pourra vous être expédié sous 24h à 48h et bénéficiera d'une garantie de 2 ans. De plus, si vous sélectionnez l'option livraison en point relais, cette dernière vous sera offerte. Vous apprécierez son capteur photo de 48 Mpx, son autofocus ainsi que son capteur frontal pour réaliser vos plus beaux selfies. Le smartphone dispose par ailleurs d'une capacité de mémoire de 128Go et la possibilité de mettre une carte SD afin d'augmenter votre espace de stockage.

Les garanties du forfait 100Go à 15€

Nous l'avons évoqué, pour que le smartphone Xiamo Poco X3 Pro soit offert, vous devrez souscrire au forfait 100Go pour une durée minimale de 24 mois. À 15€ par mois, votre forfait vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France et d'utiliser jusqu'à 13Go lorsque vous voyagez à travers l’Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, l'opérateur prévoit l'illimité afin que vous puissiez communiquer sans compter aussi depuis la France métropolitaine que depuis l'UE et les DOM.

Pour résumer, le forfait 100Go à 15€/mois c'est :