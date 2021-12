Alerte dernière minute ! Des promos sur les forfaits mobile RED by SFR

Les bons plans immanquables de RED by SFR touchent bientôt à leur fin. Il va falloir réagir très vite pour bénéficier de ces promotions sur les abonnements de téléphone, ne résistez plus à la tentation ! Ces super bonnes affaires sont valables jusqu'au 13 décembre : faites des économies !

Le forfait à 5 €/mois pour les petits utilisateurs

RED by SFR permet aux petits utilisateurs de s'équiper d'un forfait mobile pas cher avec l'essentiel. Cette offre sans engagemenet et sans condition de durée est facturée à seulement 5 €/mois jusqu'au 13 décembre. Avec cet abonnement, les abonnés disposent d'une petite enveloppe Web de 200Mo et l'illimité pour appeler et envoyer des textos et photos à leurs proches en France. Ces mêmes services seront disponibles pour les voyageurs en Europe et DOM.

40 Go à 10 €/mois : l'offre Star de Noël

Voici une promotion valable sans condition de durée pour une offre de téléphone avec 40 Go de données mobiles à 10€ jusqu'au 13 décembre inclus. Rendez-vous vite chez RED by SFR pour bénéficier de cette super affaire. Ce forfait sans engagement couvre vos appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone ainsi que 40 Go de data. Pour les voyageurs, 6 Go de data ainsi que les communications illimitées sont inclus en Europe et DOM.

Encore plus de gigas avec les trois autres forfaits RED en promo

L'opérateur RED by SFR vous permet de profiter davanatge de data avec ces trois autres offres promotionnelles valables jusqu'au 13 décembre. Quel que soit le forfait RED choisi, les appels, SMS et MMS sont à volonté en France mais aussi en déplacements depuis l'Union Européenne et DOM. Au niveau internet, RED met à disposition ces quatre forfaits :

13€/mois : 70Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois : 100Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois : 130Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec le plus gros forfait de l'opérateur à savoir l'offre 130Go, RED by SFR vous offre la possibilité d'opter pour la vitesse 5G pour seulement 5€ de plus.

JE PROFITE DES PROMOS RED BY SFR