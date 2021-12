Xiaomi Redmi Note 10s vs Honor 50 lite : lequel acheter ?

Vous souhaitez un nouveau smartphone et hésitez encore entre le Xiaomi Redmi Note 10S et le Honor 50 Lite ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider dans votre choix.

Si vous aimez la couleur, regardez du côté du Xiaomi puisque le Redmi Note 10S est proposé en blanc, bleu, violet ou gris foncé alors que le Honor 50 Lite est décliné en noir ou bleu. Le bloc optique de ce dernier est beaucoup plus visible, car il s’agit d’un cercle important intégrant les capteurs photo alors que celui du Redmi Note 10S est plus discret, installé dans le coin supérieur à gauche. Des deux, c’est le Xiaomi le plus léger, mais aussi le plus fin puisqu’il fait 179 grammes contre 190 grammes et mesure 8,29 mm de profil contre 8,58 mm pour le Honor.

Lequel est le plus performant ?

Le plus puissant des deux smartphones est le Redmi Note 10S devançant de peu le Snapdragon 662 installé dans le Honor 50 Lite. Il est associé à 6 Go de mémoire vive dans les deux. Le Xiaomi supporte une carte de stockage mémoire, ce qui n’est pas le cas de son concurrent du jour. Si la batterie du Xiaom Redmi Note 10S est de 5000 mAh, elle plafonne à 33 watts de puissance alors que l’unité d’énergie du Honor 50 Lite fait 4300 mAh acceptant la charge à 66 watts, donc bien plus rapide. Ils sont tous les deux compatibles 4G et proposent du Wi-Fi 5. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le côté, au niveau du bouton de mise en veille. Le Xiaomi propose un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Il est aussi certifié IP53 donc protégé contre les éclaboussures ce qui n’est pas le cas du Honor 50 Lite.

Xiaomi Redmi Note 10S acheter au meilleur prix Boulanger

219,00 € Boulanger

Fnac 219,00 € acheter Fnac

Amazon Marketplace 229,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Des écrans différents car s’appuyant sur des dalles différentes

L’écran du Xiaomi Redmi Note 10S mesure 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels sur une dalle AMOLED 60 Hz alors que le Honor 50 Lite propose une dalle LCD sur 6,67 pouces 60 Hz 1080x2378 pixels avec de moins bons taux de contraste et une colorimétrie inférieure. Enfin, concernant les capteurs photo, les deux mobiles proposent exactement la même configuration à savoir un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et de deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun pour les prises de vue macro et l’optimisation des portraits grâce à la fonction de calcul de profondeur de champ. Pour se prendre en selfie, le Honor 50 Lite dispose d’un capteur de 16 mégapixels contre un objectif de 13 mégapixels sur le Xiaomi.