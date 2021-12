Noël est en avance chez Prixtel : un forfait mobile 40Go à 4,99 € !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile, vous devriez apprécier la toute nouvelle offre de Prixtel, en promotion à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent à grands pas ! Neutre en CO2, sans engagement, de 40Go à 60Go à prix cassé la première année d'abonnement... Découvrez ce forfait en détail dans cet article !

Prixtel : un prix juste, un forfait flexible et une démarche écoresponsable

Prixtel met à disposition pour encore quelques jours ses forfaits mobiles bénéficiant d'un tarif réduit la première année d'abonnement ! Disponible jusqu'à ce mardi 21 décembre, 23h59, le forfait Le petit est sans engagement, vous permettant de résilier votre contrat mobile à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Nous avons dit neutre en CO2 ? Oui, l'opérateur Prixtel s'est en effet engagé dans une démarche écoresponsable depuis de nombreux mois maintenant. Il s'attelle à compenser les émissions de dioxyde de carbone causées par l'utilisation des forfaits à travers des actions de reforestation et de plantation d'arbres sur le territoire Français, notamment dans les départements du Maine-et-Loire et du Loir-et-Cher. Il a un objectif ambitieux à atteindre : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2050 ! Vous pouvez bien entendu contribuer à ce projet en souscrivant à votre tour, puisque l'opérateur s'engage à développer ses actions écologiques à mesure que les utilisateurs s'abonnent.

Pour en revenir aux promotions du moment, l'opérateur propose une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble des paliers data du forfait Le petit pendant un an ! Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 60€, soit l'équivalent de 6 mois de forfait au tarif de base pour le premier palier data et de 4 mois pour le second comme pour le troisième palier !

Le forfait Le petit : de 40Go à 60Go en plus de l'illimité

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien le principe des forfaits sans engagement mis en avant par Prixtel, c'est très simple. Chaque forfait comprend trois paliers data afin que vous puissiez payer le prix juste, c'est-à-dire le prix correspondant à votre consommation internet.

Voici donc comment se présente le forfait Le petit plus précisément :

jusqu'à 40Go en France : 4,99€ par mois pendant 1 an puis 9,99€*

pendant 1 an puis 9,99€* de 40Go à 50Go en France : 7,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€*

pendant 1 an puis 12,99€* de 50Go à 60Go en France : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 14,99€*

Votre forfait Le petit vous accompagne également lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer en vous fournissant jusqu'à 10Go d'internet ! Notez que l'utilisation de ces derniers sera décomptée de votre enveloppe data globale.

De plus, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les DOM ! Sachez néanmoins que les communications émises depuis la Métropole en direction des DOM feront l'objet d'une facturation supplémentaire.

Besoins de plus de data ? Découvrez les forfaits mobile Le grand 100Go = 6,99€ et Le géant 200 Go = 9,99€ en promotion aussi jusqu’au mardi 21 décembre !

*Prix réduit un an, quelle que soit votre consommation data