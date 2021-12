Un forfait 5G avec 200 Go à 15 € par mois, c'est possible grâce à ces deux promos de Noël !

Si vous vivez dans l’une des zones couvertes par la 5G et que vous avez un smartphone compatible, il ne vous reste plus qu’à vous offrir un forfait mobile avec un max de data en 5G pour en profiter. Plusieurs promos sont justement disponibles actuellement pour faire des économies. Les deux qui nous intéressent aujourd’hui vous proposent chacun 200 Go en 5G par mois à environ 15 €/mois. Mais lequel choisir ?

200 Go en 5G à 14,90 €/mois chez SYMA Mobile

Grâce à la promo en cours chez SYMA Mobile jusqu’au 21 décembre (inclus), vous pouvez profiter des débits exceptionnels de la 5G sur le réseau SFR pour tout juste 14,90 €/mois. Un tarif qui, en plus, ne change pas, même après 1 an.

Pour cela, il suffit de souscrire au forfait Le Neuf qui est facturé à 9,90 €/mois et y ajouter l’option 5G (5 €/mois) en supplément. Grâce à cette combinaison, vous disposerez chaque mois de :

200 Go en 5G utilisables en France métropolitaine. Au-delà de ce volume web, vos connexions à Internet sont facturées conformément aux tarifs en vigueur ;

Les appels (vers les fixes et les mobiles), SMS et MMS en illimité vers les réseaux de toute la France (métropolie et DOM) ;

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les mobiles de tous les pays de l’UE.

Pour vos séjours au sein de la zone UE (Liechtenstein, Islande et Norvège inclus) et dans les DOM, ce forfait pas cher inclut 6 Go de data par mois. Depuis ces zones, vous pouvez aussi appeler et envoyer des SMS/MMS sans surcoût vers toute l’Europe (France y compris) et vers les DOM.

200 Go en 5G à 14,99 €/mois pendant 1 an

Prixtel propose aussi une promo sur ses forfaits flexibles jusqu’au 21 décembre à minuit. Pour profiter de la 5G aux meilleurs prix chez ce MVNO, il vous faudra souscrire au forfait Le Géant avec l’option 5G en supplément (5 €/mois). Sur le premier palier de facturation, vous ne paierez donc que 14,99 €/mois pendant la première année, puis 20,99 €/mois.

Pour ce tarif, vous avez droit à :

Jusqu’à 200 Go en 5G via le réseau SFR 5G en France métropolitaine. Au-delà des 200 Go, vous passez au palier suivant de facturation ;

Les appels SMS et MMS illimités depuis et vers tous les réseaux de France métropolitaine et des DOM ;

L’illimité pour vos appels vers les fixes de l’UE et vers les numéros (fixes et mobiles) d’Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis) ;

15 Go de data par mois, pour vous connecter à Internet depuis l’UE et les DOM. Depuis ces zones, vos appels, SMS et MMS vers l’UE, la France métropolitaine et les DOM sont offerts sans surcoût.

Alors laquelle de ces offres choisir ?

Chacune de ces offres présente ses atouts et ses inconvénients. Si vous recherchez une offre dont le tarif ne change pas au bout d’un an, la promo de SYMA MOBILE vous conviendra sûrement le mieux. Par contre, si ce que vous recherchez, c’est avant tout de la flexibilité et que vous envisagez d’utiliser plus que les 200 Go alloués certains mois, alors souscrire à l’offre de Prixtel est sans doute plus judicieux.