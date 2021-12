Dernière chance pour obtenir un forfait mobile 200Go à 9.99€ par mois à VIE

Alerte ! Fin imminente des promos incroyables dont un forfait 200Go à 9.99€ par mois, prix garanti à vie chez Syma Mobile. Pour bénéficier des offres mobiles à prix cassé de ce MVNO, c'est le moment ou jamais, ne résistez plus à la tentation !

200Go au prix incroyable de 9.90€ et pas que la 1ére année

Syma Mobile affiche un forfait à 10€ par mois parfait pour les gros consommateurs de data, puisque l'opérateur vous propose pas moins de 200 Go. Cette offre comprenant un max d'avanatages est disponible à seulement 9,90 €/mois au lieu de 22,90 €/mois et sans condition de durée. Cette offre est par ailleurs sans engagement de durée, vous pourrez donc librement changer de forfait mobile sans frais additionnels.

Syma Mobile met à disposition :

200 Go en France métropolitaine

6Go en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

Appels, SMS et MMS illimités en France et en itinérance (Europe, Lichtenstein, Norvége et Islande)

Appels illimités vers 100 destinations et les mobiles européens

Ce beau volume Web inclus chaque mois est valable sur le réseau 4G de SFR. La 5G est accessible pour seulement 5€ de plus pas mois.

Deux autres forfaits pas chers à prix garanti à vie

Si ce forfait avec 200Go n'est pas fait pour vous, pas de problème, Syma Mobile s'adapte en proposant d'autres solutions plus appropriées à ses utilisateurs. Pour adopter une offre mobile un peu différente, mais toujours à prix cassé, c'est par ici !

100Go à 8,90 €/mois

Syma Mobile propose une autre formule avantageuse avec cette fois 100 Go de données mobiles. Cet abonnement est offert sans condition de durée au tarif imbattable de 8,90 €/mois au lieu de 12,90 €/mois jusqu'au 20 décembre.

En optant pour cet abonnement mobile sans engagement, 100 Go de data sont utilsables sur le réseau 4G de SFR en France la métropole ainsi que l'illimité pour appeler et échanger des SMS et MMS à volonté. De plus, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, vous bénéficierez de 6 Go de data ainsi que les communications illimitées. Vous pourrez aussi appeler à volonté depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens

La 5G est aussi disponiile avec ce forfait en ajoutant 5€ de plus par mois soit 13.90€.

40 Go pour 4,90 €/mois

Vous pouvez aussi vous tourner vers la promo 40Go à moins de 5€ de Syma Mobile. Cette offre est proposée jusqu'au 20 décembre au tarif incroyable de 4,90 €/mois au lieu de 7,90 €/mois sans condition de durée.

L'offre inclut 40 Go de data dans l'Hexagone et 3 Go de data (inclus) depuis les DOM et depuis l'Union européenne. Cet abonnement mobile illimité comprend également les appels, SMS et MMS illimités, et ce, en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.