Samsung Galaxy S20 FE : jusqu’à 210€ de remise immédiate sur la version 5G

Le bon plan avant Noël pour un smartphone en promotion et pas cher, est chez Fnac. Avec une remise immédiate de 210€, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est à prix imbattable aujourd’hui. Si vous aviez envie de la version 4G, bonne nouvelle car elle est aussi en promotion. On vous explique tout dès maintenant !

Le Samsung Galaxy S20 FE est à prix incroyable après une remise de 210€

Envie d’un Samsung Galaxy S20 FE en version 5G ? Bonne nouvelle car il est 210€ moins cher chez Fnac en ce moment même. Après une remise immédiate de 210€, la version avec 128 Go d’espace de stockage voit son prix chuter de 759€ à 549€ seulement ! Les coloris rouge, blanc, violet et vert sont concernés par cette offre incroyable. L’enseigne vous propose une livraison gratuite et un paiement en plusieurs fois si vous le désirez.

Si vous n’avez pas besoin d’un smartphone compatible 5G, sachez que le Samsung Galaxy S20 FE 4G est également en promotion. Pour le trouver au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Samsung. Il est disponible à 499€ au lieu de 659€. Economisez ainsi 160€ en réalisant votre achat directement sur le site du constructeur. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 26 décembre sur tous les modèles et tous les coloris.

Tout savoir sur les caractéristiques du Samsung Galaxy S20 FE en version 4G

Ce smartphone Samsung au très bon rapport qualité/prix est proposé à l'achat en six coloris différents, le bleu, la lavande, la menthe, le rouge, l'orange et le blanc. Il a un poids de 190 g et mesure 159,8 x 74,5 x 8,44 mm mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Le smartphone Galaxy S20 FE 4G est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,50 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 2400 X 1080 px de définition.

Il embarque un SoC Exynos990 est appuyée par une RAM de 6 Go. Le mobile est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,73 GHz ainsi que d'une puce graphique. Au niveau du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 4G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. Android 10 Q est installé sur le mobile. Côté endurance, il propose une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide (15 W).

Les performances de la version 5G

Ce smartphone au processeur ultra performant se décline en six couleurs différentes : Blanc, Violet, Rouge, Bleu, Vert et Orange. Il pèse 190 g et a 159.8 x 74.5 x 8.4 mm de dimensions. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone avec charge sans fil est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre les poussières et l'eau. L'écran de l'appareil propose également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2400 X 1080 px de définition et 6,50 pouces de diagonale.

Son processeur SoC Snapdragon 865 est épaulé par une RAM de 6 Go. Cette puce intègre aussi un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Du côté réseau et connectivité, l'appareil propose la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6. Le portable tourne sous la version Android 10 Q. Pour charger votre portable en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide (15 W) et la charge sans fil. Sa batterie est dotée d'une capacité de 4 500 mAh.