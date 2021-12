Forfait mobile : Trois offres sans engagement à prix cassés pour bien démarrer l'année 2022

En quête d'un forfait mobile pour bien démarrer l'année 2022 ? Retrouvez les nouvelles promos de l'opérateur Prixtel avec trois forfaits flexibles à prix réduit pendant un an. De 10Go à 160Go, vous trouverez votre bonheur parmi ces offres en promotion jusqu'à mardi 4 janvier inclus !

L'offre Le petit idéale pour les petits budgets !

Avec son offre Le petit, Prixtel vous permet de vous équiper d'un forfait illimité à moins de 5€ par mois. Flexible, cet abonnement mobile sans engagement s'adapte à vos consommations Internet jusqu'à 30Go par mois. Cette offre est en promotion la première année jusqu'au 4 janvier inclus.

Si votre consommation data n'excéde pas les 10Go, vous paierez 4.99€ par mois pendant 1 an puis 9.99€. En termes de communications, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS et MMS de manière ilimitée depuis la Métropole comme depuis l'étranger (UE/DOM). En voyage depuis ces mêmes zones, 10Go de données mobiles sont autorisés. Dans le cas où vous dépassez les 10Go d'internet, Prixtel déclenchera les paliers suivants :

de 10Go à 20Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 20Go à 30Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Besoins de plus de gigas, optez pour l'offre Le grand ou Le géant !

Si vous êtes en quête d'un abonnement connecté, Prixtel vous permet de faire le plein de data à prix mini avec son offre Le grand et Le géant. Ces deux forfaits flexibles sont sans engagement de durée et à prix réduit pendant 1 an jusqu'au 4 janvier inclus. Vous profiterez du réseau 4G de SFR. La 5G est disponible en option à 5€ avec le maxi forfait Le géant de Prixtel.

Que vous choisissez le forfait Le grand ou Le géant, vous pourrez communiquer sans compter pour vos appels, SMS et MMS en France et depuis l'Europe et les DOM. Le volume internet à l'étranger (UE/DOM) est de 15Go par mois.

Pour ce qui est de la couverture mobile en France, vous pourrez choisir La formule Le grand qui inclut entre 80Go et 130Go de données mobiles à partir de seulement 6.99€ par mois ou encore l'offre Le géant qui comprend entre 100Go à 160Go à partir de 9.99€ par mois.

Pour la facturation, le forfait Le grand propose les niveaux suivants :

jusqu'à 80Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 80Go à 100Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 100Go à 130Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

Pour l'offre Le géant, voici les trois paliers :