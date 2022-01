Alerte ! Fin de la promo iPhone 8 offert avec le forfait RED 100Go à prix canon !

Si vous l'attendiez avec impatience, vous allez être ravi ! RED by SFR a lancé un nouveau RED DEAL avec un iPhone 8 offert pour toute souscription au forfait 100Go. Découvrez cette offre promotionnelle disponible jusqu'au 10 janvier prochain dans cet article.

Le nouveau RED DEAL : l'iPhone 8 reconditionné offert

RED by SFR a lancé ce mercredi une nouvelle opération RED DEAL, valable jusqu'au 10 janvierprochain, 23h59. Vous pourrez alors profiter d'un iPhone 8 gratuitement à la seule condition de souscrire au forfait 100Go, que nous vous présentons en seconde partie d'article.

L'iPhone 8 proposé par cette offre est reconditionné Très bon état. Pour les sceptiques de l'occasion, n'ayez craintes ! Le smartphone aura été contrôlé, testé et réinitialisé par des experts, vous garantissant ainsi une utilisation optimale et fonctionnelle ! Vous trouverez éventuellement quelques microrayures sur l'écran, la coque ou la tranche, qui n'entacheront en rien votre navigation. D'une valeur de 269€, l'iPhone 8 bénéficiera d'une garantie de 2 ans et pourra vous être expédié sous 24 à 48 heures de manière gratuite si vous choisissez l'option livraison en point relais ! Doté d'un écran de 4,7 pouces, ce smartphone de coloris gris sidéral dispose d'une capacité de mémoire de 64Go.

Le forfait 100Go et ses garanties

Pour obtenir gratuitement l'iPhone 8 reconditionné, il vous faudra souscrire au forfait 100Go - dont le tarif s'élève à 15€ par mois - et vous engager pour une durée minimale de 24 mois.

Ce forfait pas cher vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 100Go depuis la France métropolitaine et de profiter de 15Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Du côté des communications, l'opérateur vous permet de bénéficier de l'illimité en France (DOM inclus), mais également depuis l'Union européenne, la Suisse et Andorre ! Notez que depuis la France métropolitaine, les conditions de communications se présentent comme suit :

appels illimités vers les numéros métropolitains, des DOM (hors Mayotte) et d'Amérique du Nord ainsi que vers les fixes de plus de 50 destinations

SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains