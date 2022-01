Le OnePlus 10 Pro est officiel avec son processeur Snapdragon 8 Gen 1 et une configuration photo musclée

Comme c’était prévu par la marque, le nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro a été officiellement présenté. Pour le moment, il n’est disponible que sur le marché chinois, le reste du monde devant patienter encore un peu avant de pouvoir le trouver en boutique. En voici tous les détails

Le nouveau smartphone haut de gamme de la marque OnePlus est donc désormais officiel puisqu’il a profité d’une présentation, mais, pour l’instant, il n’est proposé qu’en Chine. Toutefois, ce n'est qu'une question de temps avant qu’il soit aussi officialisé sur d’autres marchés dont en France. Comptez sur nous pour vous tenir au courant dès que nous en saurons plus sur les sujets de la date et du prix de commercialisation. En attendant, nous pouvons voir non seulement à quoi ressemble ce OnePlus 10 Pro, mais également connaître l’intégralité de sa fiche technique et de ses déclinaisons de coloris.

Un design attendu

Comme prévu et suite à plusieurs fuites pour à une certaine officialisation de son design, le OnePlus 10 Pro propose des lignes ressemblant assez à celles de son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro. Il est proposé en vert ou en noir. Les deux déclinaisons arborent une partie optique photo à l’arrière qui semble s’inspirer de celles des Samsung Galaxy S21 avec une partie qui revient légèrement sur le profil gauche lorsqu’on regarde le mobile de dos. Toutefois, l’îlot des capteurs est bien plus large que chez Samsung recouvrant presque la moitié de la largeur de l’appareil. Il y a 4 cercles de même diamètre qui intègrent les différents capteurs. À ce sujet, on peut compter sur un objectif principal de 48 mégapixels, un Sony IMX789 de 1/1,43 pouce ouvrant à F/1.8 accompagné d’un autre capteur Samsung JN1 de 50 mégapixels capable de réaliser des prises de vue en mode ultra grand-angle sur 150 degrés. Le troisième capteur est un 8 mégapixels avec zoom optique 3,3x. À l’avant, on trouve un capteur de 32 mégapixels, le Sony IMX615 que l’on trouve aussi sur le OnePlus Nord 2, Oppo Find X3 Series et d’autres appareils.

Un écran de dernière génération et une fonction d’overclocking

Le partenariat avec le spécialiste Hasselblad est toujours d’actualité. Celui-ci propose la fonction Natural Color Optimizaton 2.0 qui veut offrir des couleurs aussi proches de la réalité que possible. Notez que l’on peut aussi compter sur une fonction RAW Pro Mode 2.0 pour les personnes les plus exigeantes et faciliter la postproduction. Les clichés pourront être appréciés sur l’écran AMOLED LTPO 2.0 d’une diagonale de 6,7 pouces et affichant une définition de 1440x32116 comme le OnePlus 9 Pro. Sa fréquence de rafraîchissement peut varier de 1 à 120 Hz, selon les applications utilisées.

Le mobile est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ce qui est logique vu le rang du OnePlus 10 Pro. Elle est associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage de 128 ou 256 Go selon la version choisie. Avec une telle configuration, aucune application ne devrait plus poser de problème. Malgré cela, OnePlus a développé une fonction baptisée Hyperboost qui permet d’accéder à des outils logiciels pour overclocker le processeur, c’est-à-dire le faire fonctionner à une vitesse d’horloge plus rapide que celle prévue à la base par le fabricant et offrant ainsi de meilleures performances. Dans ce cas, les huit cœurs de la puce fonctionneraient à leur fréquence maximale. Pour limiter les risques de surchauffe, le fabricant a prévu un système de refroidissement renforcé et plus grand que sur les précédents modèles.

Une batterie avec plus de capacité et une charge rapide

Ce système de refroidissement peut également servir lors de la charge de l’appareil puisque sa batterie de 5000 mAh est capable de supporter la charge à 80 watts en mode filaire. Rappelons que le OnePlus 9 Pro a une batterie de 4500 mAh se chargeant à 65 watts. Le OnePlus 10 Pro est capable de se recharger sans fil à 50 watts et d’offrir la charge inversée, comme son prédécesseur. L’appareil est livré en Chine avec le système Android 12 sous ColorOS 12.1 jusqu’ici utilisé uniquement par les smartphones Oppo. Toutefois, lorsqu’il sera proposé à l’international, il sera disponible sous OxygenOS. Il est annoncé à un prix de 650 € HT environ pour la version 8+128 Go tandis que la configuration 12+256 Go est proposée à 735 € HT environ.

