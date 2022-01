OnePlus 10 Pro, toutes les caractéristiques et une vidéo de son design dévoilées avant sa présentation officielle

Modèle phare particulièrement attendu en ce début d’année, le OnePlus 10 Pro est l’objet de nombreuses attentions et plusieurs personnes pensent connaître toutes les caractéristiques techniques de l’appareil. Une vidéo vient d’être publiée sur un réseau social chinois montrant son design semblant définitif et confirmant les fuites précédentes dont voici tous les détails.

Il y a quelques semaines déjà, nous évoquions le sujet du OnePlus 10 Pro qui sera certainement l’un des smartphones les plus attendus de ce début d’année. Plusieurs sources pensent savoir qu’il sera officiellement présenté le 11 janvier. Pete Lau, PDG de OnePlus avait évoqué le mois de janvier pour la présentation mondiale. Une vidéo, qui a été retirée depuis, a été postée sur le réseau social chinois Weibo il y a quelques jours, montrant ce qui semblait être une séquence d’introduction officielle et marketing du prochain flagship de OnePlus. Des personnes estiment que le mobile sera d’abord annoncé pour le marché chinois avant une annonce, plus tard dans l’année pour les autres territoires.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Techniquement, il semble que le OnePlus 10 Pro soit équipé d’un écran de 6,7 pouces QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz utilisant une dalle AMOLED LPTO fabriquée par Samsung. Il devrait logiquement embarquer la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 80 watts et pourrait aussi se charger sans fil à 50 watts et proposer la charge inversée (comme le OnePlus 9 Pro même s’il est limité à 65 watts en filaire). Il disposerait de trois capteurs au dos avec un module principal de 48 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 50 mégapixels pour le grand-angle et d’un dernier objectif de 8 mégapixels. Cette configuration est identique à l’actuel OnePlus 9 Pro. Si les photos réalisées par ce dernier sont plutôt de bonne qualité, espérons que OnePlus a encore plus travaillé avec son partenaire Hasselblad pour proposer des résultats encore meilleurs. Pour les selfies, il se murmure qu’il aurait un capteur de 32 mégapixels installé au niveau du poinçon de l’écran. Le OnePlus 10 Pro pourrait avoir des dimensions de 163x73,8x8,5 mm.

Le design, plus vraiment un suspens

Les caractéristiques techniques attendues pour le OnePlus 10 Pro sont cohérentes et plusieurs images de son design ont été publiées sur la toile. Nous avons d’abord eu droit à des rendus 3D réalistes montrant les lignes de l’appareil ainsi que son bloc d’optiques à l’arrière reprenant un peu celui des Samsung Galaxy S21 et futurs Galaxy S22 avec une partie qui revient légèrement sur le profil. Aujourd’hui, c’est OnLeaks qui met en ligne une très courte vidéo où on peut voir distinctement deux combinés OnePlus 10 Pro qui semblent être des pièces factices, mais reprenant le design déjà vu. Ils sont installés sur des emplacements prévus pour le OnePlus 9 Pro, en boutique. Si les prévisions d’une présentation officielle pour le 11 janvier sont effectives, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant de savoir si ces données seront confirmées et à quel prix sera proposé le nouveau fer de lance de la marque chinoise.