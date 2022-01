Un nouveau forfait mobile à moins de 10€ débarque chez l'opérateur Low Cost d'Orange

Sosh a ajouté une nouvelle série limitée en cette deuxième démarque des soldes. Ce nouveau forfait illimité avec 20Go sur le réseau Orange vient s'ajouter aux deux autres promotions avec 60Go et 80Go à maximum 15€ par mois. Découvrez ces trois bonnes affaires de cet opérateur Low cost dans la suite de cet article

20Go de 4G sur le réseau Orange pour seulement 9,99 €/mois

Nous avons dégoté pour vous un bon plan pour une offre mobile pas chère sur le réseau Orange ! Pour en profiter, c'est chez Sosh que ça se passe ! L'abonnement Sosh 20 Go inclut 20 Go de data dans la métropole. De plus, ses 10 Go de donnés mobiles depuis les départements d'Outre-mer et depuis toute l'Union européenne vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité lors de vos voyages dans ces zones. Avec ses appels, SMS et MMS illimités, cette offre mobile sans engagement ne manquera pas non plus de vous séduire.

Et ce n'est pas tout : jusqu'au 31 janvier à 9h, ce forfait pas cher est proposé sans condition de durée au super prix de 9,99 €/mois.

Deux autres séries limitées avec encore plus de gigas

Vous pensez avoir beoisn de plus de données mobiles en France ? Sachez que Sosh propose deux autres possibilités plus appropriées à ses clients plus connectés. Pour adopter une offre mobile avec plus de gigas, mais toujours à prix cassé, c'est par ici !

Un forfait boosté 60Go à 13,99 €/mois, ça vous tente ?

Sosh a vraiment frappé fort avec son abonnement de téléphone. Si vous choisissez cette offre mobile Sosh, vous profiterez de 60 Go de data dans l'Hexagone. Avec ses 12 Go de data en Europe et DOM, ce forfait de téléphone sans engagement va aussi en convaincre quelques-uns. Par ailleurs, en optant pour cet abonnement de téléphone illimité, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE. Cette offre mobile fonctionnant sur le réseau 4G d'Orange vous est offerte au tarif mini de 13,99 €/mois jusqu'au 31 janvier 9h.

Craquez pour un maxi forfait 80Go à 14,99 €/mois

Avec son abonnement 80Go, Sosh n'a décidément pas fini de vous surprendre ! Les services proposés par cette offre mobile Sosh incluent 80 Go de data, et ce, en France métropolitaine. Si ce forfait de téléphone sans engagement vous séduit, vous pourrez profiter en plus de 10 Go d'internet depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Par ailleurs, si vous vous laissez séduire par cet abonnement de téléphone illimité, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité dans l'Hexagone, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

En souscrivant à cette offre mobile sans engagement avant le 31 janvier 9h, vous pourrez profiter d'un tarif exceptionnel de 14,99 €/mois.