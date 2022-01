iPhone 8 : il est à 220€ seulement pendant la dernière démarque des soldes

Un iPhone à 220€ seulement, c’est possible ! Pour ce tout petit prix, vous pouvez vous offrir l’iPhone 8 reconditionné chez Certideal. Cet iPhone est comme neuf et offre les mêmes performances qu’un iPhone neuf. Découvrez pourquoi ce bon plan est fait pour vous !

L’iPhone 8 reconditionné est encore moins cher pendant les soldes

Pendant encore quelques jours, faites de bonnes affaires sur les iPhone reconditionnés. Envie d’un smartphone Apple mais vous n’avez pas le budget pour l’iPhone 13 ou encore l’iPhone 12 ? Nous avons la solution ! Jetez un œil aux offres proposées par CertiDeal et découvrez notamment une promotion incroyable sur l’iPhone 8 reconditionné. Lors de sa sortie, il était proposé à 539€ mais aujourd’hui en choisissant la seconde main, achetez-le pour 240.90€. Comme, la dernière démarque des soldes est lancée, obtenez une remise supplémentaire de 20€ grâce au code promo SOLDES20. Ainsi, votre iPhone 8 ne vous coûtera que 220.90€ !

Avec CertiDeal achetez votre smartphone reconditionné en toute sécurité. Celui-ci a été testé par des experts et est garantie 24 mois. Il est comme neuf, c’est-à-dire que son écran est comme neuf et que sa coque est en parfaite état. Il est 100% fonctionnel. Ce téléphone est débloqué et peut donc être utilisé avec la carte SIM de votre opérateur actuel.

iPhone 8 reconditionné : un rapport qualité prix imbattable

L'iPhone 8 reconditionné dont on fait référence ici de couleur grise. Il pèse 148 g et mesure 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre les poussières et l'eau. Du côté de la connectique, il est équipé d'un port Propriétaire 2.0. Cet appareil peut embarquer les cartes nano SIM. L'iPhone 8 est un smartphone doté d'un écran LCD d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 1334 X 750 px de définition et d'une diagonale de 4,70 pouces.

Deux modules photos sont présents sur l'iPhone 8, un module arrière et un module frontal. L'objectif principal intègre 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. L'objectif avant se caractérise quant à lui par 7 Mpx de résolution. Éditez ou lisez vos vidéos en 4K.

Sa puce A11 Bionic est appuyée par une RAM de 2 Go et un espace de stockage de 64 Go. Il s’agit de la configuration du smartphone reconditionné proposé en promotion. Ce SoC possède un processeur 10 cœurs cadencé à 2,06 GHz. Quant au réseau, le mobile est compatible 4G. L'appareil est livré sous iOS 11. Pour charger votre mobile à tout moment, tirez parti de la charge rapide et de la charge sans fil. Côté endurance, il embarque une batterie d'une capacité de 1 821 mAh.