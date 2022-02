Le prochain Samsung Galaxy S22 Ultra plébiscité et un taux de renouvellement de 20% pour la série S22

Samsung doit officiellement annoncer la nouvelle série de smartphones Galaxy S22 le 9 février prochain. Le site SellCell a pu réaliser une enquête auprès d’utilisateurs américains de mobiles mettant en lumière le fait que le modèle Ultra sera celui qui sera le plus recherché et d’une vingtaine de pour cent qui passeront aux S22 dès le mois de février pour renouveler leur appareil.

La nouvelle série de smartphones Samsung Galaxy S22 sera officialisée le 9 février 2022. Elle sera composée des modèles Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra, la version la plus aboutie et compatible avec le stylet S Pen. Le site de comparaison de prix SellCell.com vient de réaliser une enquête auprès d’utilisateurs de mobiles sous Android afin d’évaluer les intentions d’achat pour cette série Galaxy S22.

Le Samsung Galaxy S22 plébiscité

Selon l’enquête menée par le site SellCell, il semble que le Samsung Galaxy S22 Ultra soit l’objet d’une intention d’achat auprès de 44,4% des personnes interrogées. Selon une rumeur, ce modèle sera expédié plus tôt que les deux autres à cause de problèmes d’approvisionnement en pièces. 30% des personnes interrogées souhaiteraient se procurer le Galaxy S22 et 25,5% seraient intéressés par le Galaxy S22 Plus. Les intentions d’achats sont portées par les fonctionnalités que pourrait offrir la version la plus haut de gamme du fabricant sud-coréen plutôt que par son prix qui ne devrait pas être nécessairement à la portée de toutes les bourses.

À la question, « Allez-vous renouveler votre smartphone (quelle que soit sa marque) par un modèle de la série Samsung Galaxy S22 ? », 80% des personnes interrogées ont répondu non laissant 20% de personnes prêtes à passer aux Galaxy S22. Bien que cela paraisse peu, il faut relativiser ce chiffre de 20% au regard du très grand nombre de smartphones actuellement disponibles sur le marché. L’enquête de SellCell a été menée auprès d’un échantillon de 10678 utilisateurs Android âgés de 18 à 65 ans avec une parité pour les hommes et les femmes interrogés.

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Rakuten

619,00 € Rakuten

Boulanger 649,00 € acheter Boulanger

Rue du Commerce 649,00 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix