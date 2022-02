Le duel de forfait mobile avec 210Go de 5G à 20€ : Free Mobile et Syma Mobile !

Avis aux amateurs de 5G, nous comparons pour vous deux forfaits avec le maximum de data, utilisable avec la 5G ! Chez Syma Mobile et Free Mobile, ces deux offres sans engagement fournissent jusqu'à 210Go d'internet à un tarif plus qu'attractif, on vous dit tout dans cet article !

Les forfaits 210Go de Syma Mobile et Free Mobile

Les deux opérateurs mettent à disposition un forfait mobile sans engagement avec 210Go d'internet - voire l'illimité - utilisables avec le réseau 5G.

L'un et l'autre de ces forfaits vous permettront de communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne, les départements d'outre-mer et plus encore.

En effet, avec le forfait Le dix-neuf à 19,90€ par mois, vous pourrez communiquer et vous connecter également depuis la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Le forfait Free 5G, quant à lui, vous permet de profiter de ses garanties un peu partout dans le Monde pour la somme de 19,99€ par mois. Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, vous pouvez bénéficier d'une réduction sans condition de durée sur le tarif de base de votre abonnement !

Quel forfait 210Go choisir : Le dix-neuf ou le Free 5G ?

Voici nos critères de sélection pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : à 9 centimes près au profit de Syma Mobile, le tarif des forfaits présentés est identique. Cependant, avec Free Mobile, si vous êtes abonné Freebox, vous pouvez payer votre abonnement Free 5G la somme de 15,99€ par mois et si vous êtes client de la Freebox Pop, ce dernier ne vous coûtera plus que 9,99€ par mois !

La data en France métropolitaine : 210Go d'internet en France métropolitaine sont fournis par les deux opérateurs. Vous êtes abonné Freebox ? Free Mobile vous offre la possibilité de profiter de la data illimitée en 5G !

La data à l'étranger : Free Mobile est plus avantageux si vous êtes un globe-trotteur avec ses 25Go dédiés à votre connexion depuis de nombreuses destinations UE/DOM et hors UE ! 11Go sont proposés par le forfait Le dix-neuf, utilisables depuis l'UE, les DOM, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande.

Les communications vers l'international : Syma Mobile ouvre les appels/SMS/MMS illimités émis depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM (et d'autres destinations européennes pour les appels). Free Mobile ouvre les appels illimités vers les DOM (et d'autres destinations) et seulement les SMS vers les DOM.

Les petits plus : C'est selon vos goûts ! Free Mobile offre l'accès gratuit au service Free Ligue 1. Syma Mobile vous permet de souscrire à diverses options payantes, activables et résiliables d'un mois à l'autre, afin de compléter votre forfait.