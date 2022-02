Découvrez le nouveau forfait mobile en promotion de Free Mobile !

L'opérateur Free Mobile propose un nouveau bon plan destiné aux internautes à la recherche d'un forfait mobile pas cher avec un maximum de services. Découvrez cette offre sans engagement valable jusqu'au 8 mars inclus dans cet article !

La nouvelle promo Free Mobile : un forfait 70Go à 10.99€

Jusqu'au 8 mars prochain, Free Mobile lance une Série Limitée à prix cassé pendant un an. L'abonnement mobile en promotion est en effet commercialisé au prix de 10,99€ par mois pendant 1 an, ensuite l'offre évolue automatiquement vers le forfait Free 4G/5G avec 210Go à 19.99€ par mois.

Cette série Free 70Go est sans engagement, vous pourrez donc résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.





Avec ce forfait Free, vous disposerez des services suivants :

70Go d'Internet en France métropolitaine ( débit réduit au-delà)

en France métropolitaine ( débit réduit au-delà) Free WiFi illimité en France

illimité en France 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM appels à volonté vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole depuis la France

appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe et les DOM

depuis l'Europe et les DOM Accès premium inclus à l’appli Free Ligue 1

Le forfait Free 5G au bout d'u an

Le forfait sans engagement Free 4G/5G proposé à l'issue de la première année est facturée 19.99€ par mois ou encore à prix préférentiel avec data illimitée pour les clients Freebox. Si vous êtes en effet abonné à une Freebox, le tarif est de 15,99€ par mois et 9,99€ par mois avec la Freebox Pop.

En ce qui concerne les prestations, vous disposerez de 210Go de 4G/5G en France ou encore data illimitée (clients freebox). Par ailleus, en voyage, Free vous octroie 25 Go/mois en 4G depuis plus de 70 destinations dont l’Europe, la Suisse, l’Australie, les Etats-Unis, le Canada, la Thaïlande, la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Tunisie et plus encore.

Du côté des communications, vous bénéficierez des appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS échangés en France et les SMS vers les DOM sont illimités. Vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS et MMS depuis l'Europe, DOM, Canada...

Petit bonus, vous disposerez d'un accès gratuit au service Free Ligue 1 - Uber Eats avec votre forfait Free 5G !