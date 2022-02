Xiaomi Poco X4 Pro : les fuites avant sa présentation au MWC

Programmée pour le 28 février prochain dans le cadre du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, la présentation officielle du Xiaomi POCO X4 Pro pourrait finalement être sans véritable suspense. Les caractéristiques du futur fer de lance de la gamme POCO ont en effet été malencontreusement dévoilées pendant quelques instants sur Amazon France. Une énième fuite qui gâche l’effet de surprise, mais qui permet aux plus impatients de savoir de quel bois sera fait le successeur du Poco X3 Pro.

Un écran AMOLED à 120 Hz

Il n’a suffi que de quelques minutes pour que les informations publiées par erreur sur une page Amazon France soient captées. Très révélatrices, elles fournissent l’essentiel à savoir sur le Poco X4 Pro.



Première info : le passage à l’AMOLED ! Tandis que son prédécesseur nous laisse quelque peu sur notre faim avec son écran LCD, le nouveau milieu de gamme de Xiaomi devrait être doté d’une belle dalle AMOLED. La Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et les 120 Hz de taux de rafraîchissement déjà présents sur le Poco X3 Pro seront naturellement au rendez-vous.

Nouveau design et nouvel équipement photo

L’un des principaux éléments distinctifs du Poco X4 Pro sera sûrement son design. Le fabricant chinois devrait inaugurer un nouveau module photo principal qui couvre toute la largeur de la coque arrière, un peu à l’image du Mi 11 Ultra de la même maison-mère.

Ledit module abritera normalement un capteur grand-angle de 108 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’à un capteur macro de 2 mégapixels. Des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler le récent Redmi Note 11 Pro.

Puce 5G et la charge ultra-rapide

Pour animer son nouveau bijou, Xiaomi aurait fait le choix d’une puce Qualcomm Snapdragon 695. Compatible 5G, ce processeur à 8 coeurs sera vraisemblablement associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, selon la version. Une configuration technique qui devrait permettre au Xiaomi Poco X4 Pro, des performances plus que satisfaisantes pour son segment.

Enfin, côté autonomie, la fuite d’Amazon France évoque une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 67 W. Ce nouveau smartphone devrait donc théoriquement jouir d’une solide autonomie et se recharger complètement en seulement quelques minutes.

En attendant la conférence en ligne prévue pour ce lundi 28 février à 13h, voilà donc l’essentiel sur le Xiaomi X4 Pro. Pour ce qui est du prix, ce smartphone milieu de gamme devrait normalement être proposé autour de 350 €.