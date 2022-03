MWC 2022 : ZTE lève le voile sur la nouvelle série de smartphone Blade V40 pour tenter de concurrencer Xiaomi

La marque chinois ZTE a profité du salon du MWC de Barcelone pour présenter les versions internationales des nouveaux smartphones de la série Blade V40. Installés sur le stand du fabricant où figurent également les produits de l’autre marque Nubia, il y a ainsi 4 nouveautés dont voici tous les détails.

Pour mieux tenter de gagner des parts de marché dans un domaine où la concurrence est extrêmement féroce, ZTE a décidé de profiter du MWC de Barcelone pour officialiser sa nouvelle série de mobiles, Blade V40. Celle-ci est composée de quatre modèles : le Blade V40 5G, le Blade V40 Pro, le Blade V40 et le Blade V40 Vita. Ils seront tous disponibles courant avril sans que l’on connaisse encore leur prix respectif mais il se murmure qu’ils seraient accessibles entre 200 et 300 €.

ZTE Blade V40 Pro, quelles caractéristiques ?

Le smartphone ZTE Blade V40 Pro s’appuie sur un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et animé par le processeur Unisoc T618 qui devrait fournir le minimum de puissance requis pour faire fonctionner l’appareil mais sans non plus proposer des performances très avancées. Il est associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Le mobile est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge de la puissance 65 watts qui permettra d’animer les capteurs photo dont le module principal qui dispose de 64 mégapixels. Le ZTE Blade V40 Pro fait 8,3 mm d’épaisseur et se décline en bleu et rosé, mélangé.

ZTE Blade V40 quelques composants partagés avec le Pro

Le téléphone portable ZTE Blade V40 propose le même écran que la version Pro mais également la même puce qui, cette fois, est associée à 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Le capteur principal est moindre puisqu’il dispose de 48 mégapixels accompagné de deux capteurs supplémentaires qui servent pour l’optimisation des portraits et les prises de vue en mode macro. Un capteur de 8 mégapixels est installé à l’avant, au niveau du poinçon de l’écran, pour se prendre en selfie. La batterie a une capacité de 5100 mAh mais ne supporte la charge qu’à 22,5 watts de puissance.

ZTE Blade V40 5G pour du haut débit en mobilité

Le smartphone ZTE Blade V40 5G peut donc accéder aux réseaux 5G grâce notamment à son modem intégré au sein de la puce MediaTek Dimensity 700. Le fabricant a pris soin d’insérer une antenne sur 360 degrés pour optimiser la réception et l’émission. L’écran est identique aux deux modèles cités plus haut ainsi que le module photo à 48 mégapixels et on peut compter sur la présence de 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il profite d’une batterie assez importante à 6000 mAh bien que certains pays pourraient voir une version avec 5130 mAh, tous prenant en charge jusqu’à 22,5 watts de puissance.

ZTE Blade V40 Vita avec une très grande autonomie

Enfin, le ZTE Blade V40 Vita est peut-être le mobile le plus intéressant de cette série puisqu’il dispose d’un grand écran de 6,75 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie de 6000 mAh et un appareil photo principal de 48 mégapixels. Mais le tableau n'est pas si extraordinaire que cela puisqu’il ne propose qu’une définition de 720x1600 pixels pour sa surface d’affichage et 3 Go de mémoire vive associées au processeur Unisoc.