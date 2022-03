Vente privée Free Mobile : nouveau forfait mobile 80Go à 8.99€ par mois, prix garanti à vie !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan, vous devriez apprécier la nouvelle série spéciale de Free Mobile ! Disponible en vente privée jusqu'au 18 mars, 6h00, ce forfait 80Go est à seulement 8,99€ par mois, prix garanti à vie ! Nous vous le présentons en détail dans cet article.

La nouvelle série spéciale de Free Mobile

Mise en ligne hier en début de soirée, la nouvelle série spéciale de Free Mobile avec 80Go d'internet à 8,99€ par mois est disponible sur le célèbre site de vente privée Veepee, et ce, jusqu'au 18 mars prochain, 6h00. L'opérateur vous garantit la pérennité de ce tarif promotionnel à vie !

Pour bénéficier de cette offre, il vous faudra répondre à certaines conditions dont les principales sont d'être membre Veepee et de faire l'objet d'une nouvelle souscription uniquement sur le site de vente privée précité.

Si le prix est garanti à vie, la série spéciale est quant à elle sans engagement. Vous aurez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Les garanties de la série spéciale 80Go

Avec la nouvelle série spéciale de Free Mobile, vous pourrez surfer sur le web en toute sérénité en France métropolitaine grâce aux 80Go fournis par l'opérateur, mais également grâce au Free WiFi illimité. Lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, votre forfait vous accompagne en vous permettant de disposer de 8Go.

Depuis l'ensemble des zones précitées, vous aurez l'opportunité de communiquer à votre convenance. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez utiliser l'illimité de la manière suivante :

appels illimités vers la Métropole et les DOM hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Enfin, les amateurs de sport pourront apprécier l'accès au service Free Ligue 1 - Uber Eats que propose à titre gratuit la série spéciale Free !

Dernier jour pour la Série Free Mobile 110Go à 9.99€ par mois

Free Mobile affiche jusqu'à ce soir 8 mars minuit un autre bon plan pour profiter davantages d'internet chaque mois. Vous aurez le droit de consommer jusqu'à hauteur de 110Go de 4G en France avec cette série limitée Free. Par ailleurs, les communications appels, SMS et MMS sont illimitées en France et en voyage en Europe et DOM.

Depuis ces zones, le volume Web autorisé est de 10Go par mois. Sans engagement de durée, cette formule est en promotion à 9.99€ par mois durant une année entière avant de repasser sur le forfait Free 210Go 4G/5G à 19.99€ par mois.