Les Samsung Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy M23 et Galaxy M33 sont désormais officiels et partagent de nombreux composants

Alors que la série Galaxy S22 a profité d’une large campagne de communication, les nouvelles séries de smartphones du fabricant sud-coréen sont beaucoup plus discrètes. Ainsi, la marque Samsung vient d’officialiser les smartphones d’entrée et de milieu de gamme Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy M23 et Galaxy M33 dont voici tous les détails.

C’est par la voie de plusieurs communiqués que Samsung a officialisé la commercialisation prochaine des smartphones d’entrée et de milieu de gamme Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy M23 et Galaxy M33 après la série des mobiles haut de gamme Galaxy S22. Pour le moment, le fabricant n’a pas encore annoncé de date de disponibilité ni de prix officiels pour ces appareils mais cela ne devrait plus tarder puisqu’on pense qu’ils seront proposés en boutique et sur Internet d’ici la fin du mois de mars. En attendant, nous avons les détails techniques mais également les photos des quatre nouveautés Samsung.

Des mobiles 4G et d’autres 5G

Les smartphones Samsung Galaxy A13 et Galaxy A23 partagent de nombreux composants. Ainsi, ils ont en commun le processeur, un MediaTek Dimensity 700 avec 3, 4 ou 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 32, 64 ou 128 Go extensibles via une carte mémoire. Ils profitent d’un écran LCD de 6,6 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. C’est d’ailleurs la même dalle que l’on trouve sur les Galaxy A13, Galaxy A23 mais aussi Galaxy M23 et Galaxy M33.

Les Galaxy A13 et Galaxy A23 sont compatibles 4G alors que les deux autres supportent la 5G. Les Galaxy A13 et Galaxy A23 sont équipés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, comme le Galaxy M23 alors que le Galaxy M33 embarque une capacité de 6000 mAh. Le Galaxy A13 peut se charger à 15 watts alors qu’une puissance de 25 watts est supportée par les trois autres, donc légèrement plus rapide sans toutefois atteindre les vitesses offertes par la concurrence.

Des configurations photo très similaires

Les Galaxy A13, Galaxy A23 et Galaxy M33 sont équipés de la même configuration photo. Il s’agit d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un objectif grand-angle de 5 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro et l’optimisation de la profondeur de champ. Le capteur grand-angle du Galaxy M23 est un module de 8 mégapixels mais il n’a qu’un autre capteur de 2 mégapixels pour l’amélioration des portraits. Tous sont dotés d’un objectif de 8 mégapixels à l’avant, inscrit dans l’encoche au centre, en haut au niveau de l’écran. Ils disposent d’un lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton de mise en veille.

Samsung Galaxy A22 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

203,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 208,18 € acheter Rakuten

Boulanger 219,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Le Galaxy M23 est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 665 avec 4 Go de mémoire vive alors que le Galaxy M33 profite d’un chipset Qualcomm Snapdragon 690 avec 6 ou 8 Go de RAM. Ce dernier est décliné en bleu, vert ou marron. Le Samsung Galaxy M23 est proposé en vert ou bleu foncé tandis que les Galaxy A13 et Galaxy A23 seront disponibles en bleu, pêche, blanc ou noir.