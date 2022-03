Prise en main rapide du Samsung Galaxy A53 5G : plus de puissance et d’autonomie

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A53 5G vient succéder au Galaxy A52 5G de l’an passé proposant une configuration plus performante et une meilleure autonomie. Nous avons pu l’essayer pendant un petit moment et voici nos premières impressions à son sujet avant un test complet.

Annoncé officiellement en même temps que le Galaxy A33 5G, le nouveau smartphone Samsung Galaxy A53 5G vient donc étoffer la nouvelle gamme de mobiles pour le segment du milieu du marché. Notez au passage qu’il n’y aura pas de Galaxy A73 5G en France, le constructeur ne souhaitant pas renouveler l’actuel Galaxy A72. L’idée pour le fabricant avec cette série de Galaxy A est de proposer à un public aussi large que possible des téléphones portables qui apportent des solutions concrètes et pertinentes pour la vie de tous les jours mais en restant accessibles en termes de prix. S’il n’est pas question de la comparer à la série haut de gamme Galaxy S, la série Galaxy A a tout de même de sérieux atouts pour elle. L’une d’entre elles qui est remarquable, pour les Galaxy A53 5G (mais aussi pour le Galaxy A33 5G), c’est qu’ils sont totalement étanches les préservant de dégradations suite à un plongeon dans l'eau, par exemple. Il est certifié IP67. Mais le design nous a également plutôt séduits.

Un design déjà vu mais plus abouti ici

En effet, les lignes du smartphone Samsung Galaxy A53 5G reprennent un peu celles du précédent modèle, le Galaxy A52 5G mais en légèrement plus épurées pour cette année avec une impression d’un peu plus de légèreté. La partie arrière est en plastique. Fini le dos et l’écran qui débordent sur les profils. Sur cette version, les côtés du smartphone sont conçus avec une seule bande qui fait le tour de l'appareil. Dans le cas du Galaxy A53 5G, elle est brillante, reprenant le ton de la couleur principal de l’appareil : noir, bleu, rose ou blanc. Sur le Galaxy A33 5G, elle est mate. Le Galaxy A53 5G fait 8,1 mm d’épaisseur ce qui est dans la moyenne. Avec cette unique bande, on perd un peu l’impression de finesse que l’on a lorsque l’écran et le dos reviennent légèrement sur les profils.

En faisant le tour de l’appareil, on remarque les touches classiques pour contrôler le mobile avec un bouton de mise en veille à droite ainsi que la double touche pour gérer le volume. Il n’y a pas de port audio jack pour brancher un casque. Pour l’audio, il faut passer par un casque via un adaptateur, via une liaison sans fil ou utiliser les deux haut-parleurs, l’appareil délivrant un son stéréo, avec une puissance légèrement supérieure sur le côté droit lorsqu’on tient le mobile en mode paysage. On apprécie la connectivité 5G mais on peut regretter que le Wi-Fi soit limité à la norme 802.11 ac et ne soit pas du Wi-Fi 6. On a du Bluetooth 5.1 et du NFC, un minimum pour ce type de mobile.

La même configuration mais des optimisations

Pour les photos, la configuration n’est pas différente de l’ancien modèle, le Galaxy A52 5G puisqu’on peut toujours compter sur un module de 64 mégapixels mais ici stabilisé ce qui permet de limiter les bougés et les tremblements de la main. Il est associé à un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et de deux capteurs de 5 mégapixels chacun dont l’un est dédié aux photos macro et l’autre à l’optimisation des portraits. À ce sujet, le Galaxy A53 5G hérite d’une fonction des Galaxy S dans le mode Portrait. Après avoir pris la photo du sujet, il est possible de demander des modifications de l'image et plus particulièrement de l'arrière plan avec des filtres dont on peut moduler l’intensité. En outre, Samsung indique avoir réussi à doubler la vitesse de l’autofocus par rapport au précédent modèle, notamment en cas de faible luminosité sur la scène à photographier. Sinon, on a droit aux modes classiques que l’on trouve sur les autres mobiles de la marque dont le mode Amusant qui permet d’appliquer des filtres Snapchat. Cette fonctionnalité était uniquement proposée depuis le capteur principal mais désormais, on peut aussi en profiter avec le capteur ultra grand-angle donnant ainsi d’autres possibilités de prises de vue amusantes. Pour se rendre réellement compte des capacités photographiques de ce Galaxy A53 5G, il faudra mener des tests plus poussés ce que nous ne manquerons pas de faire lors de nos essais.

Un écran qui n’évolue pas

Alors que le nouveau Galaxy A33 5G passe d’un écran LCD à de l’AMOLED à 90 Hz, pour l’affichage, le Galaxy A53 5G reprend la formule de son prédécesseur, soit une dalle AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels rafraîchie à 120 Hz avec une possibilité de blocage à 60 Hz si on veut moins consommer de batterie mais au détriment de la fluidité d’affichage. L’écran est toujours percé en haut au centre ce qui permet d’avoir, malgré tout, une vision aussi large que possible. De face, c’est d’ailleurs l’une des seules différences qui permet de distinguer le Galaxy A53 5G du Galaxy A33 5G, ce dernier proposant une encoche. L’écran est totalement plat et offre, à priori, une bonne luminosité. Comme sur les autres, plusieurs schémas de couleurs sont disponibles pour que chacun puisse choisir l’affichage qui lui correspond le mieux. Le lecteur d’empreinte digitale est installé dessous.

Un nouveau chipset à bord

Nos premières impressions sur le Galaxy A53 5G sont assez bonnes puisque nous avons pu le manipuler et constater avec plaisir qu’il était réactif. Son interface aide ainsi que le peu d’applications installées au moment de cette prise en main mais relevons une excellente fluidité lors de la navigation. Bien entendu, il faut également évaluer cela lorsqu’il y a beaucoup d’autres applications présentes. Le Galaxy A53 5G est animé par la nouvelle puce Samsung Exynos 1280 dont nous ne savons pas grand-chose techniquement juste qu’il s’agit d’un chipset octo-core gravé en 5 nm ce qui est une première pour la série des Galaxy A. Elle est associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive LPDDR5, selon la configuration choisie et avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage sachant qu’on peut utiliser une carte mémoire pour étendre la capacité d’enregistrement interne, au détriment d’une carte SIM. Enfin, notez la présence d'une batterie de 5000 mAh contre 4500 mAh sur son prédécesseur avec la promesse d'une plus grande autonomie.

Disponible à partir de 459 €, le nouveau smartphone Samsung Galaxy A53 5G semble être un mobile intéressant, polyvalent avec de bonnes aptitudes pour la photo et un affichage de qualité, ce que nous ne manquerons pas de vérifier lors d’un test complet.