Forfaits mobiles B&You de Bouygues Telecom : 3 jours de plus pour faire le plein de gigas à prix cassés !

Besoin d'un forfait mobile avec le plein de data à prix intéressant ? Bonne nouvelle, l'opérateur Bouygues Telecom vous offre un délai supplémentaire pour craquer pour l'une de ses séries spéciales avec maxi data en promotion ! 100Go ou 200Go d'internet à moins de 15€, voici les détails de ces deux bonnes affaires à saisir avant le 23 mars inclus !

Une série limitée avec 100Go à seulement 12.99€ !

Jusqu'au 23 mars inclus, l'opérateur Bouygues Telecom vous permet de souscrire à sa série spéciale B&You 100Go à seulement 12.99€ par mois. Cette offre sans engagement et sans condition de durée est idéale pour ceux ou celles qui désirent profiter de l'internet mobile sans compter.

Pour moins de 13€ par mois, avec ce forfait sans engagement, vous pourrez naviguer sur internet, regader des vidéos, jouer en réseau...jusqu'à hauteur de 100Go en France métropolitaine. Ces données mobiles sont valables sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Si vous voyagez en Europe et DOM, 20Go déduits du volume de base sont autorisés chaque mois. En matière de communications, cette offre comprend les appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

100Go supplémentaires pour 2€ de plus !

Pour deux euros supplémentaires, la série spéciale B&You 200Go est aussi disponible jusqu'au 23 mars inclus ! En effet, pour la somme de 14.99€ par mois, vous pourrez profiter de 200Go de 4G en France et 20Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Europe. Ce forfait B&You vous permet également de communiquer sans limite en France comme en Europe et DOM grâce à l'illimité (appels, SMS et MMS).

5Go pour 4.99€ par mois

Pour les petits consommateurs, Bouygues Telecom a aussi ce qu'il faut ! Jusqu'au 23 mars, l'opérateur commercialise un mini abonnement de téléphone sans engagement au tarif de 4.99€ par mois sans condition de durée. Cette fomule inclut 5 Go de data ainsi que les appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis toute l'UE.