Promotion Xiaomi POCO F3 : avec 100€ de remise, il est à prix fou aujourd’hui

Avec une remise immédiate de 100€, le Xiaomi POCO F3 est à prix canon aujourd’hui chez Amazon ! Ce smartphone offre performance et puissance à prix remarquable grâce à cette promotion. A ce prix-là, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Découvrez vite comment en profiter.

Le performant et puissant Xiaomi POCO F3 est moins cher de 100€ chez Amazon

Envie d’un smartphone avec une fiche technique solide qui offre performance et puissance ? Le Xiaomi POCO F3 est fait pour vous ! Affiché avec une remise immédiate de 89€ chez Amazon avec la possibilité d’y ajouter un coupon vous permettant d’économiser 10€ supplémentaires, ce smartphone Xiaomi est 100€ moins cher aujourd’hui ! Pour utiliser le coupon de 10€, il vous suffit de cocher la case « coupon » sur la fiche du smartphone. Il est disponible jusqu’au 5 avril prochain, c'est-à-dire demain. Le prix du POCO F3 chute ainsi de 369€ à 269.90€ seulement ! Ce n’est pas tous les jours que l’on peut profiter d’une réduction de 100€ sur l’achat de son smartphone.

Le vendeur proposant cette superbe offre promotionnelle est le constructeur Xiaomi lui-même. En effet, vous trouverez le POCO F3 neuf sur la boutique Xiaomi d’Amazon. Réalisez votre achat en toute sécurité. Il s’agit d’une exclusivité Amazon. Profitez également de la livraison à domicile et des retours gratuits. Si besoin, un paiement en 4 fois, est mis à votre disposition.

Pourquoi acheter le Xiaomi POCO F3 ?

Le Xiaomi POCO F3 à prix exceptionnel est noir. Il pèse 196 g et mesure 163.7 x 76.4 x 7.8 mm. Sur le plan de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est dual SIM (nano SIM). Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone POCO F3 intègre une dalle AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces, 2400 X 1080 px de définition et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est aussi équipé d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Le POCO F3 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal a 48 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il propose 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté quant à lui d'une résolution de 20 Mpx. Filmez vos vidéos en 4K@30 IPS. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique.

La puce Snapdragon 870 est épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC est par ailleurs doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz. Le portable possède une puce graphique Adreno 650. Quant à la connectivité et au réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile tourne sous la version Android 11. Pour recharger votre portable à tout moment, tirez parti de la charge rapide 33 W. Il embarque une batterie de 4 520 mAh de capacité.