L’iPhone 15 Pro Max baisse de 300 € chez ce marchand

L'iPhone 15 Pro Max est le plus puissant des Apple sortie à ce jour, avec la toute dernière puce A17 Bionic mise sur le marché par Apple, mais aussi des performances puissantes avec lesquels seuls rivalisent le Samsung Galaxy S24 Ultra et quelques rares modèles faisant partie d'une catégorie supérieure au haut de gamme. Pour cela, nous trouvons régulièrement l'iPhone 15 Pro Max a bien plus de 1000 €, c'est le cas chez son constructeur nous le trouvons à 1479 €, mais en ce moment, il est possible de se le procurer avec une réduction de 300 € chez Rakuten !

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A17 Bionic

RAM : 8 Go

Stockage interne : 128 Go

Objectif principal : 48 MP

Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Batterie : 3650 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 15 Pro Max propose une fiche technique imparable puisque rien n'est à jeter, et même tout est plutôt à considérer comme dans le haut du panier, que ce soit sa batterie, son écran magnifique, son appareil photo ultra performant avec un traitement de l'image poussé, ou encore ses performances qui ne lui font connaître aucune baisse de fluidité durant toute sa vie.

Le meilleur prix du moment sur le plus puissant des smartphones Apple

L’iPhone 15 Pro Max est disponible pour 1179 € au lieu de 1479 € et dans une version européenne, c'est-à-dire non importée et le tout avec une garantie de 1 an du constructeur !