BON PLAN : Les deux maxi forfaits mobiles BIG RED à prix cassés sont de retour !

Vous avez une semaine pour profiter des nouvelles promotions BIG RED mises en avant par l'opérateur RED by SFR ! De 5Go à 200Go à prix cadeau, sans engagement et avec des options pour agrémenter votre offre mobile ; découvrez ces offres promotionnelles dans cet article.

RED by SFR et The BIG RED

L'opérateur RED by SFR met en avant jusqu'au 20 avril prochain, 23h59, trois nouvelles offres mobiles bénéficiant d'un tarif avantageux, valable sans limitation de durée ! Ces offres sont une exclusivité web, vous devrez souscrire en ligne, sur le site officiel de l'opérateur.

Les forfaits du BIG RED sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

De plus, l'opérateur vous offre différentes possibilités pour agrémenter votre offre mobile. En effet, vous pouvez souscrire à l'option "20Go utilisables UE/DOM, USA, Canada" pour 5€ supplémentaires chaque mois. Cette option est valable pour les trois forfaits BIG RED. L'opérateur inclut également l'accès gratuit à l'application RED TV !

L'option "vitesse 5G" est, quant à elle, disponible uniquement avec les offres 100Go et 200Go. Elle vous coûtera 5€ par mois en supplément de votre abonnement mobile.

Les forfaits BIG RED à partir de 5€

Quel que soit le forfait sans engagement que vous choisirez, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez en France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Sachez que depuis la Métropole, vous aurez également l'opportunité d'appeler de manière illimitée vers les numéros des DOM !

Le forfait 5Go est à 5€ par mois et vous permet de disposer de 5Go en France métropolitaine et de 6Go supplémentaires lors de vos déplacements au sein de l'UE et des DOM.

Pour bénéficier davantage de data, deux forfaits RED s'offrent à vous. Le premier vous coûtera la somme de 13€ par mois. Vous profiterez alors de 100Go en Métropole et de 14Go utilisables depuis l'étranger (UE/DOM).

Le second vous propose 200Go pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que 17Go dédiés à votre usage internet depuis l'UE et les DOM. Pour souscrire à ce forfait, vous devrez vous acquitter de 15€ par mois.