BON PLAN : Obtenez un forfait mobile 140Go à moins de 10€ !

Envie de changer de forfait mobile ? Découvrez dans cet article le forfait Le géant mis en avant par Prixtel. De 140Go à 200Go à prix réduit la première année d'abonnement, neutre en CO2, avec ou sans la 5G ; celui-ci est en promotion et disponible jusqu'au 19 avril, 23h59 !

Prixtel : ses engagements écologiques et ses offres flexibles

L'opérateur Prixtel met à disposition son forfait Le géant neutre en CO2 et offrant de 140Go à 200Go d'internet. Ce dernier bénéficie en plus d'une réduction mensuelle de 6€ valable la première année d'abonnement ! Pour en profiter, il vous faudra souscrire à cette offre promotionnelle avant ce mardi 19 avril, 23h59. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Nous avons dit neutre en CO2 ? Oui, l'opérateur s'engage depuis plus d'un an dans une dynamique écoresponsable lui permettant de proposer aux intéressés des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il met en place des actions visant à compenser les émissions de dioxyde de carbone liées à l'utilisation des forfaits mobiles ainsi qu'à l'activité de l'entreprise. Ainsi, l'opérateur participe activement à la reforestation du territoire national en plantant des milliers de chênes et de pins au sein de son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. Son ambition est sans limite : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 ! Prixtel souhaite par ailleurs développer son approche écologique en accompagnant des agriculteurs désireux de s'investir dans la réduction de leurs émissions de CO2. N'hésitez pas à consulter l'ensemble des actions mises en place et à venir sur le site officiel de l'opérateur.

Nous avons également évoqué le côté ajustable des offres mobiles. En effet, Prixtel met en avant des forfaits flexibles, c'est-à-dire que chaque forfait se constitue de trois paliers data et qu'à chacun de ces paliers data est attribué un tarif spécifique. Ainsi, lorsque vous souscrivez à un forfait chez Prixtel, vous pouvez ajuster votre consommation internet en fonction de vos besoins et de vos envies d'un mois à l'autre. Avec ce principe, vous payez exactement le tarif correspondant à votre utilisation, soit le prix juste !

Au-delà de cette flexibilité et de son Label Bas Carbone, l'opérateur a su se démarquer quant à son service client. Il a effectivement obtenu la première place du podium dans le cadre d'un sondage relatif à la qualité du service client organisé par le magazine Capital !

Le forfait Le géant : de 140Go à 200Go dès 9,99€

Le forfait Le géant vous permettra de surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 200Go fournis. Votre forfait démarre à 9,99€ par mois et s'élève jusqu'à 15,99€ par mois la première année d'abonnement. Voici plus précisément comment se présente l'offre Le géant :

jusqu'à 140Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois

pendant 1 an puis 15,99€/mois de 140Go à 170Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€/mois

pendant 1 an puis 18,99€/mois de 170Go à 200Go : 15,99€/mois pendant 1 an puis 21,99€/mois

Pour les amateurs de 5G, l'option est disponible pour la somme de 5€ supplémentaire chaque mois !

Vous êtes amené à voyager à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer ? Pas de panique, l'opérateur prévoit jusqu'à 20Go (inclus) afin que vous puissiez rester connecté depuis l'ensemble de ces destinations !

En ce qui concerne vos communications, le forfait Le géant vous fera bénéficier de l'illimité, utilisable en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne. Vous pourrez en outre appeler à votre guise depuis la Métropole vers les fixes de l'Union européenne et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord.