Dernier jour pour profiter de la série Free 110Go en promotion

Si vous n'aviez pas craqué pour la série Free de Free Mobile, il est encore temps ! En effet, cette offre promotionnelle est disponible jusqu’à ce soir, 23h59, et vous propose jusqu'à 110Go à un prix préférentiel pendant 1 an ; venez la (re)découvrir en détail dans cet article !

Free Mobile et sa série Free

L'opérateur Free Mobile vous laisse encore jusqu'à ce soir, 23h59, pour souscrire à sa série Free 110Go dont le tarif s'élève à 11,99€ par mois la première année d'abonnement.

Au-delà de ce délai, cette série évoluera de manière automatique vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox et Freebox Pop, ce dernier bénéficiera d'une réduction mensuelle valable sans condition de durée de respectivement 10€ et 4€. Avec le forfait Free 5G, vous apprécierez davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus élevée - voire illimitée - en France comme à l’étranger, de nombreux pays supplémentaires depuis lesquels vous pourrez communiquer et vous connecter ou encore l'accès gratuit au service Free ligue 1 !

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais la série Free comme le forfait Free 5G.

Les garanties de la série Free 110Go

Avec la série Free 110Go, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 110Go prévus à cet effet, mais également au Free WiFi illimité ! Si vous êtes amené à voyager à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, votre forfait vous accompagne en vous fournissant 10Go.

Du côté des communications, l’opérateur vous permettra de communiquer à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays européens et les DOM. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez utiliser l'illimité de la manière suivante :