Poco F4 GT, un monstre de puissance avec son chipset Snapdragon 8 Gen 1 à partir de 499 € pour les premiers

e nouveau smartphone présenté aujourd’hui par la marque Poco (Xiaomi) veut bouleverser la concurrence avec des caractéristiques véloces aussi bien sur les performances que sur l’affichage, sans oublier une puissance de charge supportée à 120 watts, le Poco F4 GT est pourtant proposé à un prix extrêmement abordable car proposé aux premiers acheteurs à partir de 499 € puis à 599 €. En voici tous les détails.

La marque Poco s’adresse principalement aux personnes qui souhaitent faire quelques compromis au service d’une puissance extrême. Pour répondre à cela, Poco présente le nouveau Poco F4 GT. Il s’agit d’un modèle qui est animé par le processeur le plus puissant du moment pour les mobiles sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que l’on trouve sur les smartphones les plus haut de gamme, à l’image du Oppo Find X5 Pro, OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro, realme GT 2 Pro, etc. Le Poco F4 GT dispose d’un système de refroidissement liquide qui permet au téléphone de conserver une température de fonctionnement qui n’aille pas jusqu’à la surchauffe. Le processeur est associé à 8 ou 12 Go de mémoire, selon la configuration choisie. La première a 128 Go d’espace de stockage contre 256 Go pour la deuxième.

Une charge rapide à 120 watts et des gâchettes pour les jeux

Le smartphone Poco F4 GT est alimenté par une batterie de 4700 mAh capable de supporter la charge rapide à 120 watts, comme le Xiaomi 12 Pro, le Redmi Note 11 Pro+ 5G, par exemple. Il est ainsi possible de recharger complètement l’appareil en moins de 30 minutes. Il y a un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 480 Hz afin d’être parfaitement réactif dans les jeux vidéo. À ce titre, le smartphone dispose de gâchettes magnétiques, comme les mobiles gaming, pour une meilleure ergonomie. Poco dit avoir testé ces gâchettes sur plus de 100 jeux populaires afin de garantir une totale compatibilité. Un service de réparation peut remplacer l’écran cassé par l’utilisateur jusqu’à 6 mois après son achat. L’écran est compatible HDR10+ et protégé contre les chocs avec la technologie Corning Gorilla Glass.

Quelles configurations pour le bloc d’optiques à l’arrière et quid de la connectivité ?

Pour les photos, il y a un capteur principal de 64 mégapixels ouvrant à f/1.73, un Sony IMX686, un capteur ultra grand-angle 120 degrés de 8 mégapixels et un dernier objectif pour les photos en mode macro, de 2 mégapixels. Le capteur frontal a 20 mégapixels. Le Poco F4 GT propose du Wi-Fi 6E. Il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil et on peut compter sur plusieurs haut-parleurs ainsi qu’une compatibilité Dolby Atmos.

Le mobile est décliné en noir, argent ou jaune, couleur chère à la marque. Il mesure 162,5x76,7x8,5 mm pour un poids de 210 grammes ce qui est au-dessus de la moyenne des smartphones. Il est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13.

Le nouveau smartphone Poco F4 GT 8+128 Go est proposé à un prix de vente de 599 € tandis que la version 12+256 Go est proposée à 699 €. Du 26 avril 2022 à 15h, jusqu’au 29 avril à 14h59, le Poco F4 GT 8+128 Go est disponible à un prix de lancement de 499 € au lieu de 599 € et le Poco F4 GT 12+256 Go à 599 € au lieu de 699 € sur le site Po.co.

