Forfait mobile : Le Top des promotions French Days pour faire le plein de data

Vous souhaitez faire le plein de data à petit prix ? Découvrez dans cet article notre sélection de promotions mises en avant par les opérateurs Syma Mobile, SOSH, NRJ Mobile et Free Mobile à l'occasion des French Days ! De 90Go à 150Go à partir de 8,99€ par mois, sans engagement ; vous devriez trouver votre bonheur parmi ces quatre offres promotionnelles !

Syma Mobile : forfait 140Go à 9,90€

Disponible jusqu'à ce mercredi 11 mai, 23h59, le forfait 140Go est à 9,90€ par mois, et ce, sans limitation de durée !

Valable sur le réseau SFR, ce forfait pas cher vous offrira jusqu'à 140Go pour surfer sur le net depuis la Métropole, dont 7Go utilisables depuis l'étranger*. Vos communications seront illimitées, qu'elles soient émises depuis la Métropole comme depuis l'Europe* et les DOM. Notez que vous pourrez également appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble depuis la Métropole vers les DOM grâce à ce forfait. Vous pouvez en plus profiter gratuitement de l'option "appels internationaux".

Par ailleurs, ce forfait vous ouvre la possibilité de souscrire à l'option "réseau 5G" pour optimiser votre navigation web en vous acquittant de 5€ supplémentaires chaque mois.

*UE/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein

Sosh : série limitée 110Go à 16,99€

La série limitée 110Go de Sosh est à votre disposition jusqu'au 12 mai prochain, 9h00. Au prix de 16,99€ par mois sans condition de durée, cette série limitée utilise le réseau Orange.

En souscrivant à celle-ci, vous disposerez de 110Go en France métropolitaine et de 15Go lors de vos déplacements à travers l'Europe et les DOM. Vous bénéficierez en outre de l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis l'Union européenne - DOM et Métropole inclus. Bonne nouvelle si vos proches résident au sein des départements d'outre-mer, car ce forfait sans engagement intègre les communications de la Métropole vers ces derniers.

NRJ Mobile : forfait 150Go à 10,99€

NRJ Mobile propose, de son côté, son forfait 150Go bénéficiant d'une réduction mensuelle de 8€ la première année d'abonnement ! Vous pouvez ainsi verser la somme de 10,99€ par mois pendant un an avant de retrouver le tarif mensuel initial de 18,99€.

Pour en profiter et faire une économie de 96€ - soit l'équivalent de 5 mois de forfait au tarif de base - il faudra vous décider avant ce mercredi 11 mai, minuit !

Via le réseau Bouygues Telecom, vous apprécierez les 150Go dédiés à votre connexion internet depuis la France, les 13Go prévus pour votre connexion en Europe et dans les DOM ainsi que l'illimité pour communiquer aussi bien depuis la Métropole que depuis ces dernières destinations.

Free Mobile : série Free à 8,99€

Chez Free Mobile, qui a son propre réseau, la série Free est encore disponible jusqu'au 17 mai inclus. À 8,99€ par mois la première année d'abonnement, celle-ci évoluera après ce délai et de manière automatique vers le forfait Free 5G.

Avec la série Free, vous profiterez de 90Go d'internet en France métropolitaine ainsi que du Free WiFi en illimité. Vous disposerez de 8Go pour rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Depuis l'ensemble des zones précitées, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre convenance grâce à l'illimité. Plus précisément depuis la Métropole, vous bénéficierez des conditions suivantes :