Le OnePlus Nord 2T est déjà à prix exclusif avec en plus des écouteurs Buds Z2 offerts !

Le tout nouveau OnePlus Nord 2T 5G est déjà à prix canon quelques jours seulement après sa sortie. Il fait parti des bons plans de la semaine pour acheter un téléphone pas cher et en promotion. L’enseigne Boulanger le propose avec une réduction immédiate et vous offre en plus des écouteurs sans fil Buds Z2. Voici toutes les modalités pour profiter de cette offre exceptionnelle.

Le OnePlus Nord 2T est déjà en promotion chez Boulanger

Le premier bon plan de la semaine pour un smartphone en promotion est chez Boulanger. Un smartphone sorti seulement il y a quelques jours voit déjà son prix chuter. On adore ! Cette offre exclusive est proposée sur le site internet de Boulanger et concerne le tout dernier OnePlus Nord 2T. Vendu normalement à 429€, l’enseigne vous propose une remise immédiate de 50€ qui fait baisser son prix à 379€ seulement ! Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de choisir le retrait en magasin comme moyen de livraison. La réduction s’ajoutera ainsi directement dans votre panier.

Le bon plan ne s’arrête pas là ! En plus, pour tout achat d’un OnePlus Nord 2T 5G avant le 31 mai, le constructeur vous offre une paire de OnePlus Buds Z2 d’une valeur de 99€. Des écouteurs sans fil qui vous permettront d’apprécier votre musique partout. Pour recevoir vos écouteurs, il vous suffit simplement d’en faire la demande et de suivre les indications. Attention, les stocks sont limités, alors ne tardez pas !

Les caractéristiques du tout nouveau OnePlus Nord 2T 5G

Le OnePlus Nord 2T 5G est disponible en promotion à 379€ est gris. Il a un poids de 189 g et mesure 159.1 x73. 2x8. 25 mm. Au niveau de l'écran, le Nord 2T 5G, smartphone de Oneplus, est doté d'une dalle Amoled avec une diagonale de 6,43 pouces, 90 Hz de taux de rafraîchissement et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Le portable opte pour la puce MediaTek Dimensity 1300, appuyée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G77 MC9. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile tourne sous Android 12. D'un point de vue de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh se recharge avec la charge rapide 80 W.

Le Nord 2T 5G embarque quatre objectifs pour tout ce qui est photos et vidéos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.88. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière propose 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. L’objectif frontal est doté, lui, d'une résolution de 32 Mpx. Le Nord 2T 5G vous permettra aussi d'éditer ou lire des clips vidéo en 4k.