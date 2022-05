Qualcomm officialise ses nouveaux processeurs Snapdragon 8+ Gen 1 Plus et Snapdragon 7 Gen 1 pour de meilleures performances

L’entreprise américaine Qualcomm vient d’annoncer une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1 pour les smartphones très haut de gamme, le Snapdragon 8+ Gen 1 et un autre chipset, le Snapdragon 7 Gen 1, le premier de la série 7 à profiter d’une gravure en 7 nm. En voici tous les détails.

Le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (et non pas le Snapdragon 8 Gen 1 + comme nous le pensions) est donc directement inspiré du Snapdragon 8 Gen 1 dont il reprend de très nombreux éléments. Le GPU intégré, Qualcomm Adreno offrirait une augmentation de 10% des vitesses d’horloge, selon Qualcomm alors que la partie CPU, Qualcomm Kryo offrirait des performances 10% supérieures pour une efficacité énergétique améliorée de 30%. Cela serait possible grâce à la fréquence d’horloge maximale atteinte de 3,2 GHz contre 3 GHz pour le Snapdragon 8 Gen 1. Pour le reste, le processeur apporte toujours la 5G grâce à son modem intégré, Snapdragon X65. Idem pour le Wi-Fi, toujours disponible en version 6E ainsi que pour le Bluetooth proposé en version 5.3 avec prise en charge du standard Bluetooth LE Audio, aptX Lossless et aptX Adaptive. Les autres caractéristiques et prises en charge des capteurs photo et capacité à filmer et à diffuser des images HDR sont identiques au chipset Snapdragon 8 Gen 1.

Bien entendu et comme à chaque annonce de nouveau processeur pour mobile, de nombreuses marques se sont montrées intéressées comme Asus, Honor, Lenovo, Nubia, OnePlus, Oppo, realme, Xiaomi, Vivo ou encore ZTE. Samsung est également pressenti pour équiper son prochain smartphone pliant, le Galaxy Z Flip4 avec le nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Les premiers mobiles dotés de ce processeur devraient être disponibles dans le courant du troisième trimestre de cette année.

Nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, le premier de la série 7 à être gravé en 4 nm

Parallèlement à son annonce concernant le Snapdragon 8+ Gen 1, Qualcomm a également dévoilé le chipset Snapdragon 7 Gen 1, reprenant la nomenclature du processeur le plus haut de gamme. Il s’adresse aux smartphones de milieu de gamme et profite d’une gravure en 4 nm LPE. Fabriqué par la division chipset de Samsung, ce processeur utilise plusieurs cœurs dont certains sont cadencés à 2,4 GHz, d’autres à 2,36 GHz et d’autres encore à 1,8 GHz, selon les besoins. Qualcomm met en avant des performances qui seraient de 20% supérieures à celles obtenues avec son prédécesseur, le Snapdragon 780G. Il peut notamment supporter la définition QHD+ pour une meilleure lisibilité sur les écrans des mobiles de milieu de gamme, une définition jusqu’ici réservée aux modèles les plus haut de gamme. Mais attention toutefois, cette définition ne peut pas supporter la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, étant limité à du 60 Hz. Les fabricants devraient donc limiter la définition pour avoir une meilleure fréquence de rafraîchissement. Pour la connectivité 5G, il y a un mode intégré, le Snapdragon X62 et on peut profiter du Wi-Fi 6E ainsi que du Bluetooth 5.3 avec prise en charge des standards LE Audio, aptX Lossless et aptX Adaptive. Le chipset supporte l’enregistrement de vidéos avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde ainsi que les standards HDR10 et HDR10+. Là aussi, les constructeurs ne devraient pas tarder à s’emparer de ce chipset pour leurs futurs appareils mobiles. Les premiers modèles pourraient arriver rapidement puisqu’on évoque la fin du mois de juin pour leur disponibilité. Oppo, Honor et Xiaomi seraient déjà sur les rangs.