Bon plan : Un forfait mobile 20Go à 5,99€ par mois sans engagement !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Découvrez dans cet article notre duel de forfait à 5,99€ par mois avec les opérateurs Prixtel et Auchan Télécom ! Sans engagement, avec 20Go d'internet, l'illimité pour communiquer ; déterminez celui qui vous convient le mieux !

Un forfait mobile à 5,99€ avec 20Go

Les opérateurs Prixtel et Auchan Telecom proposent tous deux une offre mobile à 5,99€ par mois sans engagement. Vous aurez donc la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais. Vous profiterez par ailleurs de l'illimité pour communiquer à votre guise en France métropolitaine ainsi que depuis les DOM et l'UE.

Chez Prixtel, il s'agit d'un tout nouveau forfait, Le dunk, avec de 20Go à 80Go dès 5,99€ par mois. Partenaire des playoffs de Betclic ELITE, ce forfait vous accompagne à l'étranger avec 10Go pour que vous puissiez vous connecter depuis l'UE et les DOM.

Auchan Telecom, de son côté, met en avant également une série limitée avec 20Go d'internet pour 5,99€ par mois. Vous pourrez apprécier jusqu'à 9Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Prixtel ou Auchan Telecom, quel opérateur choisir ?

Bien que ces deux offres mobiles sans engagement soient intéressantes, certains critères pourraient mieux vous convenir que d'autres. Voici notre sélection pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : les deux forfaits ont un tarif identique, 5,99€ par mois.

La flexibilité : seul Prixtel offre un forfait flexible - 20Go / 50Go/ 80Go en France - avec des paliers tarifaires plus élevés bien entendu.

Le petit détail : Prixtel propose un forfait neutre en CO2.