Leica et Xiaomi, c’est officiel, les marques travaillent ensemble et le Xiaomi 12 Ultra va en profiter

Si les rumeurs insistaient sur le fait que les sociétés Xiaomi et Leica travaillent ensemble, c’est maintenant confirmé car officiel. La collaboration donnera lieu à une optimisation des photos sur le prochain mobile très haut de gamme Xiaomi 12 Ultra.

Partenariat Xiaomi & Leica

Après Huawei, Leica, spécialiste de la photo, se tourne maintenant vers un autre géant de la téléphonie mobile, Xiaomi. Après plusieurs mois de rumeurs pendant lesquels des bouts de code ont été repérés dans les pages de la surcouche logicielle MIUI faisant référence à Leica, c’est maintenant officiel, Leica travaille avec la société chinoise afin de l’aider à proposer les plus belles photos sur smartphone.

Pour l’occasion, Xiaomi a envoyé un communiqué précisant qu’il s’agissait d’un partenariat stratégique à long-terme pour le perfectionnement de la technologie d’imagerie mobile sur les smartphones Xiaomi. Et la marque d’indiquer que : « le premier modèle développé conjointement par les deux marques dans le cadre de cette collaboration sera officiellement lancé en juillet prochain ». Il devrait très probablement s’agir du Xiaomi 12 Ultra.

Retour sur la première marche du podium pour Xiaomi ?

Pour son Xiaomi 12 Ultra, la marque chinoise vise le haut du classement en matière de photo comme a fait son prédécesseur, le Xiaomi Mi 11 Ultra qui a obtenu, en son temps, le meilleur score selon DxOMark, depuis battu par le Huawei P50 Pro (avec le concours de Leica) et plus récemment par le Honor Magic4 Ultimate. Le Xiaomi 12 Ultra devrait logiquement profiter des filtres Leica. Ceux-ci permettent de donner une ambiance très particulière et significative aux photos réalisées. Pour le moment, la collaboration pourrait être uniquement logicielle pour, à terme, tendre vers une partie matérielle. Parallèlement, l’appareil disposerait d’un capteur principal Sony de 1 pouce, le IMX989. Il reste encore quelques semaines avant de connaître la configuration définitive des capteurs photo du Xiaomi 12 Ultra et des optimisations qui ont été réalisées.