Xiaomi Redmi Note 12, dans la droite lignée des Redmi Note 11

Alors que la marque Xiaomi propose actuellement la série des Redmi Note 11 avec de nombreuses déclinaisons, les premières rumeurs commencent à arriver concernant les successeurs, les Redmi Note 12 dont un pronostiqueur livre les premiers détails.

La marque Xiaomi décline ses smartphones en plusieurs modèles avec des caractéristiques qui diffèrent légèrement afin de toucher un public aussi large que possible qui peut trouver ses téléphones répondant à ses besoins et son budget. La série des Redmi Note 11 est largement déclinée et prochainement la série des Redmi Note 12 devrait l’être tout autant. Celle-ci pourrait être annoncée officiellement, du moins pour le marché chinois dans un premier temps, lors du second semestre 2022. Une annonce pour les marchés mondiaux devrait logiquement suivre pour dévoiler les dates de disponibilité, les différents modèles disponibles et leurs prix respectifs.

Une configuration à triple capteur photo à l’arrière

En attendant des informations officielles, les premières rumeurs commencent à se faire entendre sur la toile au sujet du Redmi Note 12, le modèle classique. En effet, selon le pronostiqueur Digital Chat Station, il semblerait que le premier prototype de cette version embarquerait un capteur photo de 50 mégapixels avec deux autres objectifs. Ceux-ci devraient être un capteur pour faire des photos en mode grand-angle et un autre pour faire des prises de vue en mode macro. Toujours d’après l’informateur, le mobile aurait une perforation au niveau de son écran pour laisser de la place au capteur photo frontal pour se prendre en selfie. Le flash, à l’arrière, cette fois, serait en position horizontale. L’actuel Redmi Note 11 dispose d’une configuration de 50+8+2+2 mégapixels au dos et d’un objectif de 13 mégapixels à l’avant.

Le reste de la fiche technique du Redmi Note 12 ?

Les autres caractéristiques techniques du Redmi Note 12 sont pour le moment inconnues mais il semble qu’elles sont assez similaires à celles proposées sur le Redmi Note 11 actuellement disponible. Rappelons que celui-ci utilise un processeur Snapdragon 680, une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts et d’un écran AMOLED de 6,43 pouces 90 Hz avec une compatibilité 4G et un son stéréo. Xiaomi pourrait revoir la partie processeur pour introduire un chipset plus puissant et livrant de meilleures performances ainsi que le support d’une plus grande puissance pour la charge de sa batterie pour la recharger plus rapidement. Les prochains mois devraient nous apporter quelques réponses avant la présentation officielle du Redmi Note 12 et de ses déclinaisons.