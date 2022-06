Forfait mobile : Nouvelle série limitée SOSH 100Go à prix cassé sur le réseau Orange

Vous êtes à la recherche d'une offre mobile avec le plein de data à petit prix pour profiter du réseau Orange ? La nouvelle série limitée de l'opérateur SOSH lancée aujourd'hui devrait vous intéresser. 100Go pour 14.99€ par mois, découvrez tous les détails de ce nouveau forfait mobile !

Nouvelle Série Limitée SOSH !

L'opérateur SOSH commercialise depuis ce matin une nouvelle série limitée avec 100Go d'internet au prix de 14,99€ par mois. Si vous voulez faire le plein de data pour surfer sur le réseau numéro 1 à petit prix, vous avez jusqu'au 04 juillet 9h pour souscrire à ce forfait mobile connecté de la marque 100% digitale d'Orange. Cette formule est réservée aux nouveaux abonnés et est proposée sans engagement de durée. Vous aurez donc la possibilité de rompre votre contrat à tout moment et sans aucuns frais à prévoir.

Les garanties de la série limitée 100Go

Avec cette série limitée, vous pourrez utiliser internet et vos applis préférées quand vous voulez grâce à l'enveloppe Web de 100Go mise à disposition en France métropolitaine sur le réseau 4G d'Orange. Si vous prévoyez de voyager cet été à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, cet abonnement mobile SOSH inclut 20Go afin que vous puissiez rester connecté.

Pour la partie communication, depuis la France métropolitaine, les DOM et l'Europe, vous pourrez communiquer sans compter aussi bien pour vos appels que SMS et MMS.