Free Mobile : le forfait mobile 90Go en promo à 9,99€ vit ses dernières heures !

Vous n'avez pas vu passer la promotion de Free Mobile ? Il n'est pas trop tard pour en profiter, cette dernière étant encore disponible jusqu'à ce soir, 23h59 ! 90Go à 9,99€ par mois pendant 1 an et sans engagement ; venez la découvrir dans cet article !

Free Mobile et sa série Free

L'opérateur avait mis en avant le premier juin dernier sa nouvelle série Free proposant 90Go d'internet pour la somme de 9,99€ par mois.

Valable un an, cette série évolue de manière automatique vers le forfait Free 5G passé ce délai. À 19,99€ par mois, ce forfait vous permettra d'apprécier davantage de garanties telles qu'une enveloppe data illimitée ou avec 210Go, jusqu'à 25Go utilisables à l'étranger, la possibilité de communiquer et de vous connecter depuis de nombreuses destinations en Europe, mais aussi aux quatre coins du monde ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1 ! Sachez par ailleurs que si vous êtes abonné Freebox et Freebox Pop, vous bénéficierez d’une réduction mensuelle significative sur le prix de votre abonnement (jusqu’à' 10€/mois) !

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre série Free comme votre forfait Free 5G dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

Les garanties de la série Free 90Go

Avec la série Free, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 90Go en France métropolitaine et plus encore grâce au Free WiFi illimité ! Lors de vos séjours au sein des pays européens et des départements d'outre-mer, vous pourrez utiliser jusqu'à 8Go.

Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble grâce à l'illimité, et ce, en France comme à l'étranger (EU/DOM). Plus précisément depuis la France métropolitaine, vous pourrez apprécier cet avantage de la façon suivante :