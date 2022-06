ALERTE ! Dernières heures pour votre forfait mobile 100Go à seulement 7.99€ et pas que la 1ère année

Vous cherchez un bon plan forfait mobile avec maxi data à prix cassé ? Ne ratez pas les deux énormes promos 100Go à 7.99€ par mois et pas que la 1ère année des opérateurs Syma Mobile et Cdiscount Mobile. Venez les découvrir dans cet article !

Le méga forfait 100 Go de Cdiscount Mobile à 7,99 €/mois

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec un maximum d'internet chaque mois à prix canon ? Nous vous avons trouvé une promotion chez Cdiscount Mobile. L'offre disponible en série limitée comprend 100Go à seulement 7.99€ par mois sans condition de durée. Cette promotion est valable jusqu'au 14 juin : ne passez pas à côté de cette super bonne affaire !

Ses 100 Go de data sur le réseau 4G de Bouygues Telecom vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, et cet en France métropolitaine. Avec ses 12 Go de data, et ce, depuis les DOM et depuis l'Union européenne, ce forfait mobile illimité a en plus tout pour vous convaincre. De plus, les services proposés par cette offre mobile 4G comprennent des appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

100 Go à 7,90 €/mois : découvrez le forfait boosté de Syma Mobile !

Votre enveloppe web ne répond pas à vos besoins ? Syma Mobile a pensé à vous ! L'opérateur vous propose un maxi abonnement 100 Go. Le prix du forfait Syma Mobile ? À peine 7,90 €/mois, pour un max d'avantages ! Cette promo est valable sans condition de durée : pas de douche froide après quelques mois !

Si vous optez pour cette offre mobile illimitée, vous aurez la possibilité de consommer 100 Go de data sur le réseau 4G de SFR dans l'Hexagone. Avec ses 6 Go depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, cet abonnement de téléphone 4G va aussi vous convaincre. Par ailleurs, si ce forfait de téléphone sans engagement vous séduit, vous pourrez bénéficier d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Les appels sont aussi à volonté depuis la France vers les fixes de 100 destinations et mobiles européens.