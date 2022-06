Profitez de ces 4 incroyables promos de 5 à 200Go dès 4.99€ pour changer de forfait mobile

C'est décidé, vous allez opter pour un forfait illimité ? Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir les bonnes affaires de l'opérateur Coriolis. Celui-ci affiche 4 super abonnements de téléphone allant de 5 à 200Go à maximum 12.90€ par mois.

Le forfait mobile 200 Go pour 12,99 €/mois !

L'opérateur Coriolis met en avant un super forfait de téléphone idéal pour les datavores. L'offre inclut 200Go par mois pour seulement 12.90€ par mois et ce jusqu'au 21 juin 2022. Cet abonnement connecté sur le réseau 4G de SFR est aussi disponible en 5G en ajoutant 5€ de plus par mois.

Avec cette offre mobile illimitée, vous pourrez vous connecter jusqu'à hauteur de 200 Go sen France métropolitaine. Par ailleurs, en choisissant ce forfait de téléphone, vous aurez la possibilité de consommer 14 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'UE.

Cet abonnement mobile sans engagement. comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'Union européenne,

Un forfait boosté 100 Go à 8,99 €/mois, ça vous dit ?

Vous cherchez une offre mobile 100 Go à petit prix ? L'opérateur Coriolis met en avant son forfait Brio Liberté 100Go jusqu'au 21 juin. Cet abonnement est en promotion au prix de 8.99€ par mois pendant un an puis 16.99€ ! Les services proposés par ce forfait Coriolis incluent 100 Go de data en 4G dans l'Hexagone.

De plus, si cet abonnement de téléphone illimité vous intéresse, vous pourrez profiter de 12 Go de data (inclus) depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Ses appels, SMS et MMS illimités vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit dans la métropole, depuis l'Outre-Mer ou depuis l'UE.

Craquez pour un forfait de téléphone 50 Go à 6,99 €/mois

Autre promo de l'opérateur Coriolis, le forfait mobile 50Go à moins de 7€. Cet abonnement de téléphone est facturé 6.99€ par mois pendant un an puis 12.99€ par mois. Cette offre Coriolis inclut donc 50Go en France et 9 Go de data depuis les DOM ou depuis l'UE. Par ailleurs, avec ses appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, ce forfait de téléphone illimité a tout pour vous séduire.

Le mini abonnement Coriolis : 4,99 €/mois pour 5 Go

Coriolis affiche une autre bonne affaire destinée aux petits consommateurs. Avec cet abonnement mobile à 4.99€, vous pourrez naviguer sur le web avec une enveloppe de 5 Go sur le réseau de SFR ainsi qu'appeler et envoyer des SMS/MMS à volonté dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Jusqu'au 21 juin, ce forfait mobile illimité est vendu au tarif sensationnel de 4,99 €/mois, puis à 9,99 €/mois au bout de 6 mois.