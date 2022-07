Xiaomi continue de développer sa série 12 avec le prochain Xiaomi 12 Lite à débarquer en France

La marque Xiaomi est l’une des spécialistes pour développer une série jusqu’à épuisement et ainsi proposer de nombreuses déclinaisons d’un appareil pour différentes gammes allant de l’entrée jusqu’à la plus haute. C’est le cas avec la série 12 qui compte déjà plusieurs membres bientôt rejoints par le Xiaomi 12 Lite venant d’être officialisé pour les marchés internationaux dont la France.

Le Xiaomi 12 Lite est donc un nouveau membre de la série 12 du fabricant chinois qui a commencé à présenter les tous premiers modèles en décembre en Chine. Déjà, nous évoquions la possibilité d’une version Lite pour ce modèle afin de toucher un public aussi large que possible. Il n’a finalement pas été annoncé en même temps que le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12X dont les dates de présentation en Chine sont décalées par rapport à celles de la disponibilité en France. Début mai, des images du Xiaomi 12 Lite faisaient leur apparition sur la toile et plusieurs sources pensaient connaître sa fiche technique.

Xiaomi 12 Lite : un design aux airs légers

Le Xiaomi 12 Lite propose un design assez similaire au Redmi Note les plus récents avec des profils plats et des angles de côté qui sont inspirés des iPhone. Il ne fait que 7,29 mm d’épaisseur, soit moins que les mobiles de la marque à la pomme et ce qui en fait l’un des plus fins du marché. Son poids est de 173 grammes ce qui est bien inférieur à la moyenne des smartphones actuellement disponibles. Il est décliné en noir, vert ou rose. Pour les photos et les vidéos, le Xiaomi 12 Lite est équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels Samsung HM2 et d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. Notez la présence de la fonction de suivi des yeux net. À l’avant, il y a un capteur de 32 mégapixels avec une mise au point automatique et plusieurs possibilités d’effets flatteurs. Un mode Vlog est disponible avec 19 modèles pour laisser libre court à la créativité de l’utilisateur.

Les autres caractéristiques techniques du Xiaomi 12 Lite

Techniquement, le Xiaomi 12 Lite est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G avec une compatibilité 5G et d’une batterie d’une capacité de 4300 mAh supportant la charge à 67 watts. Xiaomi promet une charge complète en 41 minutes. Des fonctions de chargement intelligent sont au programme afin de réaliser cette opération la nuit, le cas échéant, ou au moins de permettre de préserver au maximum la durée de vie de l’unité d’alimentation. Le Xiaomi 12 Lite utilise un écran AMOLED de 6,55 pouces compatible HDR10+ et Dolby Vision pour profiter du meilleur rendu possible depuis les contenus des plateformes de streaming. Comptez sur une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est Wi-Fi et NFC. Le son est stéréo et l’appareil est compatible avec le format audio Dolby Atmos. Le Xiaomi 12 Lite est décliné avec 6 ou 8 Go de mémoire vive au format LPDDR4 et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne non extensible au format UFS 2.2. Le mobile est livré avec un bloc d’alimentation, un extracteur, un câble USB et une coque de protection transparente. Xiaomi n’a pas encore officiellement annoncé de date de disponibilité pour la France mais le Xiaomi 12 Lite est déjà présenté pour un prix de vente recommandé de 399 dollars pour la version 6+128 Go, 449 dollars pour 8+128 Go et 499 dollars pour la configuration 8+256 Go.