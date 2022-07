Le smartphone pliant Motorola Razr 2022 se montre avant sa présentation officielle

La nouvelle version du smartphone pliant Motorola Razr est prévue pour cette année. Nous attendons l’annonce officielle d’ici quelques semaines mais le directeur général de Lenovo (qui détient la licence d’exploitation de la marque Motorola pour les smartphones) a montré le mobile confirmant quelques similitudes avec le mobile pliant à clapet de Samsung, le Galaxy Z Flip3.

Selon plusieurs rumeurs, le prochain smartphone pliant de la marque Motorola, le Razr 2022 aurait été totalement repensé et ressemblerait plus à un Samsung Galaxy Z Flip3. Ce fût l’une des premières marques à proposer un mobile pliant, à clapet sur le marché mais le produit n’a pas trouvé son public, notamment à cause d’un prix plus élevé que la moyenne pour des caractéristiques qui n’étaient pas vraiment à la hauteur, le fabricant ayant beaucoup de mal à prêter des exemplaires pour test à la presse spécialisé ce qui n’est jamais très bon signe. Les avis sont nombreux sur ce Razr et Motorola a la réputation d’une entité sérieuse qu’on voit mal lancer un produit qui n’est pas vraiment abouti.

Pour cette version 2022, il semble que la copie ait été revue et le mobile repensé. Le design serait plus proche d’un Galaxy Z Flip3 si on en croit le modèle aperçu sur les réseaux sociaux et plus récemment, celui qui a été montré par Chen Jim, le directeur général de Lenovo, société chinoise qui détient la licence d’exploitation de la marque Motorola. En outre, une bande-annonce très courte a été publiée sur la plateforme YouTube montre effectivement un appareil doté d’une charnière ressemblant beaucoup à celle utilisée par le mobile à clapet du géant sud-coréen. On peut également y deviner les lignes du design du smartphone rapidement éclairées dans la vidéo.

Quelle fiche technique attendue pour le Motorola Razr 3 ?

Outre son design, la marque a également revu sa fiche technique afin de proposer des composants plus en accord avec son caractère haut de gamme. En effet, selon toutes vraisemblances, il est attendu avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive alimentés par une batterie de 2800 mAh avec un écran de 6,7 pouces lorsqu’il est totalement ouvert et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a un deuxième écran à l’extérieur qui semble relativement grand occupant toute la surface d’un demi-écran interne. La partie photo serait confiée à un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle.

Nous attendons une présentation officielle d’ici la fin du mois de juillet, voire début août alors que les rumeurs font état d’un prix qui serait de l’ordre de 1150 €.

